【諾貝爾獎】化學獎由美法女科學家獲得 表揚發現「基因剪刀」貢獻【不斷更新】

▲ 諾貝爾化學獎由美法科學家獲得，表揚發現「基因剪刀」貢獻。

2020年度諾貝爾化學獎周三（7日）揭曉。今年化學獎由2名女科學家平均瓜分，分別是來自法國的沙爾龐蒂耶（Emmanuelle Charpentier）、美國的道德納（Jennifer A. Doudna），表揚他們研究CRISPR / Cas9基因編輯技術貢獻，令編輯DNA更容易，更準確，可用於治療因基因缺陷引發的病症。2人將可分享1000萬瑞典克朗（約870萬港元）。諾貝爾獎委員會形容，2名得獎者的研究可重寫生命編碼（rewriting the code of life），對治療癌症、基因缺陷的疾病都有貢獻，在多方面都為人類帶來了最大利益，影響深遠。

化學獎得獎科學家資料 姓名 沙爾龐蒂耶

（Emmanuelle Charpentier） 道德納

（Jennifer A. Doudna） 出生 1968年生於法國奥爾日河畔瑞維西 1964年生於美國首都華盛頓 任職機構 德國馬克斯普朗克病原學研究所 美國加州大學帕克萊分校 得獎原因 開發基因編輯技術 得獎比重 1/2 1/2

沙爾龐蒂耶的研究化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes)，俗稱A群鏈球菌，對人類造成最大傷害的細菌之一。她在病菌中發現一個以前未知的分子tracrRNA，並將這個細菌古老的免疫系統部分，應用在CRISPR / Cas基因編輯技術上，成為可以精確修改DNA的「基因剪刀」。

沙爾龐蒂耶這項研究在2011年發表，同年她與另一位得獎科學家、主力研究RNA的生物化學家道德納展開合作。至2012年，二人發現CRISPR/Cas9「基因剪刀」。技術為多個範疇都有貢獻，例如植物研究人員可研發抗黴菌、蟲害和乾旱的農作物；在醫學上亦用作治療癌症，目前正進行臨床試驗，可望治療更多遺傳病。

什麼是CRISPR / Cas基因編輯技術？

CRISPR / Cas基因編輯技術全寫是「常間回文重複序列叢集」或「常間回文重複序列叢集關聯蛋白系統」（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated proteins）。

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責任編輯：葉芷樺