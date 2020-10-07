【諾貝爾獎】化學獎由美法女科學家獲得 表揚發現「基因剪刀」貢獻

▲ 諾貝爾化學獎由美法科學家獲得，表揚發現「基因剪刀」貢獻。

2020年度諾貝爾化學獎周三（7日）揭曉。今年化學獎由2名女科學家平均瓜分，分別是來自法國的沙爾龐蒂耶（Emmanuelle Charpentier）、美國的道德納（Jennifer A. Doudna），表揚他們研究CRISPR / Cas9基因編輯技術貢獻，令編輯DNA更容易，更準確，可用於治療因基因缺陷引發的病症。2人將可分享1000萬瑞典克朗（約870萬港元）。諾貝爾獎委員會形容，2名得獎者的研究可重寫生命編碼（rewriting the code of life），對治療癌症、基因缺陷的疾病都有貢獻，在多方面都為人類帶來了最大利益，影響深遠。

化學獎得獎科學家資料 姓名 沙爾龐蒂耶

（Emmanuelle Charpentier） 道德納

（Jennifer A. Doudna） 出生 1968年生於法國奥爾日河畔瑞維西 1964年生於美國首都華盛頓 任職機構 德國馬克斯普朗克病原學研究所 美國加州大學帕克萊分校 得獎原因 開發基因編輯技術 得獎比重 1/2 1/2

沙爾龐蒂耶的研究化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes)，俗稱A群鏈球菌，對人類造成最大傷害的細菌之一。她在病菌中發現一個以前未知的分子tracrRNA，並將這個細菌古老的免疫系統部分，應用在CRISPR / Cas基因編輯技術上，成為可以精確修改DNA的「基因剪刀」。

沙爾龐蒂耶這項研究在2011年發表，同年她與另一位得獎科學家、主力研究RNA的生物化學家道德納展開合作。至2012年，二人發現CRISPR/Cas9「基因剪刀」。技術為多個範疇都有貢獻，例如植物研究人員可研發抗黴菌、蟲害和乾旱的農作物；在醫學上亦用作治療癌症，目前正進行臨床試驗，可望治療更多遺傳病。

以往僅5位女性獲頒諾貝爾化學獎，今年再添兩位，亦是首次有諾貝爾科學獎的得主由女科學家包辦。大會公布結果時，沙爾龐蒂耶在電話訪問中表示感謝，並鼓勵其他有志在科學領域發展的女性不要放棄。

什麼是因編輯技術？

CRISPR 基因編輯技術全寫是「常間回文重複序列叢集」（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats），是細菌的免疫系統機制；Cas9是一種細菌的蛋白酶，在技術中擔任「剪刀」的角色。

原理

研究人員在用「基因剪刀」編輯基因時，會先打造一條引導RNA，用作展開待修剪的DNA選段，以及助「基因剪刀」辨認需修剪的部分。

「基因剪刀」的蛋白酶Cas9與RNA形成複合物，根據RNA的資料，將「剪刀」帶到需要修剪的DNA段。蛋白酶Cas9剪出有問題的DNA選段，在貼上正確的DNA選片，便能成功修改基因。

起源

1987 年，科學家在大腸桿菌中發現一段不斷重複的DNA序列，是細菌的免疫系統機制，用作辨識、摧毀病毒的 DNA，科學家稱之為 CRISPR（clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats）。

當病毒入侵細菌時會注入自己的DNA，複製新病毒。細菌的免疫系統會記下病毒的DNA序列。當同款病毒再次來犯，細菌便能憑CRISPR快速認出病毒，進行反擊，提高存活率。



香港淵源：李嘉誠有份贊助

李嘉誠基金會稱，李嘉誠得知道德納獲獎的消息後喜極而泣。道德納於2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心研究CRISPR－CAS9基因編輯技術，2014年被推薦為「李嘉誠教授席」教授。2017年，她來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

諾貝爾生理及醫學獎得主、英國科學家霍頓（Michael Houghton）亦曾獲李嘉誠的支持。他在加拿大艾伯塔大學李嘉誠病毒研究所工作。基金會稱，李嘉誠相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，李嘉誠感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：葉芷樺