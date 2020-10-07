Nokia 2.4及Nokia 3.4香港正式上市　最平1,098元可入手

▲ Nokia於今（7日）正式在香港推出兩款平價入門機，分別為Nokia 2.4 及 Nokia 3.4，新機設有紫色及藍色可選，最快在10月9日發售。

諾基亞（Nokia）於今（7日）正式宣布，在香港推出兩款平價入門機，分別為Nokia 2.4 及 Nokia 3.4。新機不但加入AI成像技術、生物識別解鎖等功能，更設有新色可選，最快在10月9日發售，其中一款售價僅為1,098元。

Nokia 2.4 配備6.5吋高清大屏幕，採用MediaTek Helio P22處理器。手機重量為189克，提供4500 mAh電池容量及MicroSD卡插槽，最高支援512GB容量。另外，手機加入先進的AI成像功能，支援夜間拍攝模式，並內置人像照片編輯器Portrait Editor ，方便用戶拍攝後直接編輯照片。

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另一款Nokia 3.4手機，搭載Snapdragon460處理器，較前一代的性能大幅提升70%。Nokia 3.4為系列中首次採用開孔式屏幕設計，以及三主鏡頭組合，支援超廣角鏡頭拍攝和AI成像技術。手機屏幕為6.39吋，重量為180克，具有4,000 mAh電池容量。

Nokia 2.4設有3GB内存及64GB儲存空間，定價為1,098港元，將於10月9日本地發售。Nokia 3.4則提供藍、黑兩款顏色，配搭3GB内存及64GB儲存空間，其香港售價暫時未公布。另外，兩款手機均享有3年定期安全性更新及2年系統更新服務。

手機規格表

型號 Nokia 2.4 Nokia 3.4 屏幕 6.5吋HD+ 1600x720解像度屏幕 6.39吋HD+ 1560x720解像度開孔屏幕 儲存空間 64GB 64GB 處理器 MediaTek Helio P22 Snapdragon 460 電池容量 4,500 mAh 4,000 mAh 顏色 暮紫色 碳黑色、 青藍色

責任編輯：李寶如