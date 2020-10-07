疫情天災打擊　印度斯里蘭卡茶葉價格增逾2成

▲ 受新冠肺炎疫情及惡劣天氣影響，茶葉主要生產國的產量大減，如印度及斯里蘭卡，導致茶葉價格飆升。(資料圖片)

不少港人愛茶飲，但受新冠肺炎疫情及惡劣天氣影響，茶葉主要生產國的產量大減，如印度及斯里蘭卡，導致茶葉價格飆升，印度產茶更按年升7成。

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據《日經》報道，疫情下印度全國封城，今年春季茶農有18天無法進入茶園，導致無法採摘首批春茶，即使解封後，茶農亦必須先照料農地，導致收割日期延遲近10天。今年首8個月印度茶葉產量按年跌19%至約67萬噸。

產量下跌，令印度茶葉價格大升，產自印度東北部的茶葉品種，如大吉嶺、阿薩姆，現時每公斤價格約260印度盧比（約27.4港元），較去年同期升7成。

至於斯里蘭卡因遇上旱季，今年首8個月茶葉產量，只有17.9萬噸，按年跌15%。今年9月中旬在斯里蘭卡首都可倫坡，錫蘭茶每公斤的價格約625斯里蘭卡盧比（約26.2港元），較去年同期升近2成。

報道又指，疫情導致茶葉拍賣會無法如期在3月底至4月初進行，並引述東京茶葉銷售商三井農林的採購員指出，當拍賣會重啟時，擔憂茶葉短缺將進一步推高茶葉售價。

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責任編輯：朱悅瀅