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【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重

理財智慧 20:00 2020/10/07

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本港過去一周新增25宗新型冠狀病毒確診個案，當中近半源頭不明，部分患者曾到酒吧消遣。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，新增個案源於很多食肆及酒吧未有依足防疫措施規定。他警告若食肆及酒吧等不跟從防疫規定，疫情會繼續爆發，很快便要關閉所有食肆和酒吧，促業界切實執行防疫規定。

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袁國勇說，曾經親眼看見食肆執拾桌面的員工會送餐，亦有食肆容許8人一枱，批評他們根本沒有理會規定。他警告若再放鬆警戒，加上冬天到來，新一波疫情將比第三波更嚴重。

袁國勇又說，現時的確診個案是反映7至14天前的情況，即使現時立刻收緊防疫措施，個案數目也會繼續上升。他估計本地個案要上升至雙位數，市民才會有危機意識，建議政府增加收集檢測樣本的地點。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

新冠肺炎疫情 袁國勇

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