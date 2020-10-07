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藍十字保險︰上半年業務平穩 擬推大灣區保險產品

即市財經 20:18 2020/10/07

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：藍十字保險宣佈推出全新「智 Fit」運動保險，涵蓋逾 30 種運動，為運動愛好者、 業餘教練、學生，以至職業運動員，提供全面的運動保障。

新冠肺炎疫情下內地保險客減少，對本港保險業構成一定影響。藍十字保險執行董事尹志德稱，上半年公司業績平穩，公司業務錄得單位數的跌幅。他表示，隨著疫情受控，政府籌備推出健康碼，大灣區往來人數增加，藍十字正準備推出針對大灣區的保險產品。

香港保險業聯會昨天推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》供業界參考，計劃統一核保問題的用字。尹志德表示，相信標準化核保問卷可以簡化投保程序，如果業界有共識，將會支持相關準則。

另外，藍十字推出全新「智Fit」運動保險，受保範圍涵蓋逾30項運動，保險期最短可縮至1天或3天，為運動愛好者提供彈性運動保障。計劃設有基本、優選及全年3個級別選擇，每項計劃設有劃一保費。計劃旨在為運動愛好者、業餘教練、學生以及職業運動員提供保障，受保人年齡可低至10歲至65歲。

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編輯﹕賴奕羚

 

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