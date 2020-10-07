北韓領袖金正恩執政以來，首次有大使級人物投奔南韓。南韓國會情報委員會委員長全海澈證實，前北韓駐意大利大使館臨時代辦曹成吉（音譯）在去年7月已流亡南韓。全海澈指，曹成吉因憂慮留在北韓家人的安全，不願透露投奔南韓的原因。

韓聯社報道指，金海澈表示，曹成吉曾多次表明想流亡南韓，並於去年7月帶同妻子投奔南韓。金海澈拒絕透露，有否與北韓就此事宜作溝通。

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曹成吉於2017起擔任北韓駐意大利代理大使，在距任期屆滿不到一個月的2018年11月初，曹成吉與妻子下落不明。意大利政於在去年2月證實，曹成吉未成年的女兒已返回北韓。

《朝鮮日報》報道指，曹成吉負責向金正恩上繳奢侈品，相信可能因北韓遭全面制裁，令其無法上繳奢侈品，曹成吉因擔心受罰而逃亡。

曹成吉精通英語、意大利語、法語，他的父親和岳父都曾任大使。曹成吉是前勞動黨書記黃長燁之後，20多年來流亡南韓的北韓官員中最高級別官員，亦是自金正恩執政以來，首次有大使級人物流亡南韓。

▲ 北韓駐意大利大使被揭投奔南韓 傳因無法上繳奢侈品

責任編輯：林嘉莉