Instagram慶祝十周年　一文看清如何自選icon

Instgram於2010年10月面世，為慶祝10周年生日，便推出多項新功能，當中更包括可以自選icon（圖標）。

除了有現在官方的icon（圖標）外，也有選擇達12款不同類型的選擇。如2010年10月6日、2010年10月27日、2010年10月27日及2011年8月31日的版本圖標，另外也有日出、極光、黑免，以至彩虹等顏色。

以下為自選icon（圖標）的步驟：

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此外，Instagram近日在Twitter上發布新的功能，分別是在「限時動態」的典藏中，可以地圖或日曆方式顯示自己過往的限時動態。

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責任編輯：黎淑雯