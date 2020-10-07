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【航空告急】IATA：全球航空公司平均只餘8.5個月資金

即市財經 16:55 2020/10/07

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IATA：全球航空公司平均只餘8.5個月資金

新冠病毒疫情令國際航空交通大減，國際航空運輸協會（IATA）發布最新經濟預測數據，料航空公司整個行業2020年下半年將流失770億美元（約5967億港元）現金，相當於每分鐘燒錢達30萬美元（約233萬港元）。IATA指出，全球航空交通復甦緩慢，料2021年行業每月都會流失50億至60億美元資金。

IATA最新經濟預測報告指，以航空公司6月底資金以及下半年平均資金淨流出情況計算，行業平均只僅餘8.5個月資金。不過，近月各國政府牽頭注資航空公司，或協助航空公司融資，如國泰航空 （00293） 就於8月完成港府融資、股東供股的390億元資本重組。

特朗普發文叫停紓困法案談判後　表態願簽署1.2萬億港元中小企、航空業援助，詳情可見【下一頁

IATA 表示，各地政府最新已向航空業提供合計1600億美元（1.24萬億港元）支援，但認為行業在冬季仍須額外的紓困措施。

協會指出，行業在第二季已經節省約50%成本，但收入按年跌幅達80%，在預期行業復甦緩慢下，協會估計航空業今年下半年將淨流失額外770億美元，明年全年資金流失也會達600億至700億美元，直至2022年才有望重新錄得現金淨流入。

更多航空界和國泰新聞，可留【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

經濟 航空業 國泰航空（00293） 航空 紓困措施 國泰航空

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