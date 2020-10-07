【撤出日本】日本亞洲航空撤出日本市場　停飛全部4條航線

新冠肺炎疫情令航空業陷入，廉航「日本亞洲航空」(AirAsia Japan)周一（5日）宣布，已經向國土交通省提出在12月5日起，停飛日本全部4條航線，撤出日本市場。

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日本亞洲航空3年前以名古屋近郊的中部國際機場為據點，營運連接北海道新千歲機場、宮城縣仙台機場、九州福岡機場的3條國內航線，以及往返台灣桃園機場的航線。早前因為疫情，由4月起停飛所有航班，在8月重啟國內航線，惟需求大減，故決定全部停運。

公司營運總監在聲明中表示，雖然公司已採取降低成本措施，但疫情後的復甦前景未明，難以繼續經營，更指中止營運是痛苦的決定。公司只會保留部分員工處理停運事宜，其餘將於11月4日解僱。

日本亞洲航空在6月已推出自願離職計劃，300名員工中有70人響應。

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責任編輯：楊子瑩