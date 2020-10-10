【酒遍世界@iM網欄】法式熱潮 識飲識食在法國？

近期美國NETFLIX大熱的愛情劇《Emily in Paris》引起一股法式熱潮。故事講述因工作而被安排到巴黎居住的一位美國女孩，享受著法國當地文化，嚐盡美酒佳餚，遇見多位法藉浪漫美男，猶如是夢寐以求的理想生活。劇集裡提及巴黎人的生活方式及態度，美酒及美食絕對是重要的一環。

第一集已看到法國人葡萄酒杯及煙是長期不離手的，太陽還未落山前，總會有一杯白葡萄酒在旁。劇裡展示了不少戶外又望向街道的餐廳圓桌，這些食堂叫 Café，就像香港的茶餐廳般供應早午晚三餐。在Café裡提供的主要是便餐，如早上的牛角包加果汁，午餐及晚餐的牛排薯條 Steak frites, 青口薯條 Moules frites等等。而下午到晚餐時段，總會有許多打工族到Café裡與友人喝著葡萄酒聊天。在酒牌上出現的卻不是主流地區，白葡萄酒方面盧瓦爾河谷或普羅旺斯甚至乎可西嘉島的小酒，價錢便宜，銷售量會較強。

另一類也常在劇裡提及到的，就是米芝蓮餐廳。巴黎擁有過百家一星或以上的餐廳。每一家都必須預早訂位，輪候時間由一星期到三個月不等。這些餐廳帶給顧客的是享受一種過程。除了用最頂級的食材外，還有侍酒師為每枱顧客根據菜單而建議的美酒配搭。酒方面主打名莊酒，由波爾多列及莊到勃根地的康緹都可以找到。

法國餐廳文化與亞洲最大差異，莫過於侍應的服務態度。在香港，我們通常坐下後五分鐘內，便向侍應落單。但在法國，招侍應落單絕對是沒有禮貌的行為，正確方式是等待忙碌的服務員將好手頭上的工作辦妥後，又他主動慢慢到你身旁下單。而他也不會等待你叫埋單，因為送完甜品後他便會把賬單悄悄地放在你的杯旁。小費是必須的，10至15個百分比不等。文化差異是劇集裡的一個重要主題，而各國的品酒禮儀也截然不同，更多分享將於下回分解。

作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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