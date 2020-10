【美國大選】通俄門所有調查文件解密 揭發是希拉莉選舉策略

美國總統特朗普之前一直受到通俄門醜聞困擾,但他對此堅決否認。特朗普周二宣布,授權把所有關於通俄門、以及聯邦調查局(FBI)對前國務卿希拉莉電郵門醜聞的調查文件全部解密,當中有文件顯示,通俄門是希拉莉2016年競選總統時打擊特朗普而虛構的指控,而時任總統奧巴馬等多人一早知情。特朗普並再次強調,通俄門屬子虛烏有,是美國史上一宗大騙局。

特朗普周二晚在Twitter發帖宣布:

「我已完全授權把跟美國史上最大政治犯罪,即通俄門騙局,相關文件全部解密。 同時包括希拉莉電郵門醜聞。沒有修改!」

(I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions!)

他之後又再發帖稱:

「我很久以前已經把所有通俄門騙局的資料解密。不幸的是,對我們國家而言,人們行動太慢,特別是這可能是我們國家史上最大的政治犯罪。行動!!!」

(All Russia Hoax Scandal information was Declassified by me long ago. Unfortunately for our Country, people have acted very slowly, especially since it is perhaps the biggest political crime in the history of our Country. Act!!!)

在特朗普發帖前,國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)解密文件,顯示時任中情局(CIA)局長布倫南(John Brennan)向時任總統奧巴馬匯報,正在競選總統的希拉莉計劃把對手特朗普跟俄羅斯扣在一起,以轉移外界對她使用私人電郵處理公務的注意力。

拉特克利夫其後發表聲明指,他周二按照總統指示,把有關國會檢視和調查活動的文件解密。他還公開否定了自己之前把事件歸咎俄羅斯假消息的說法。

布倫南在標註(2016年)7月28日的匯報備忘錄上寫道:

「我們從●(經修改處)獲得對俄羅斯活動的更多理解。引述(總結)希拉莉已經批准其外交政策顧問提出的一項提議,以煽動醜聞,聲稱俄羅斯安全部門干預,來打擊特朗普。」

(We're getting additional insight into Russian activities from [REDACTED], CITE [summarizing] alleged approved by Hillary Clinton a proposal from one of her foreign policy advisers to vilify Donald Trump by stirring up a scandal claiming interference by the Russian security service.)

除了給予奧巴馬,備忘錄也分送予時任FBI局長科米(James Comey)、白宮國家安全顧問蘇珊賴斯(Susan Rice)和白宮幕僚長麥克多諾(Denis McDonough)。倘若備忘錄屬實,反映這4人和布倫南一早對希拉莉這個打擊特朗普的指控知情,但一直沒有揭發希拉莉的虛假指控。

希拉莉發言人暫未就今次解密文件作出回應。

責任編輯:陳啟賢