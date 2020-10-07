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【螞蟻上市】耀才預留最多500億抽螞蟻孖展　最多可20倍槓桿

即市財經 16:43 2020/10/07

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螞蟻集團（前稱螞蟻金服）將招股上市，耀才證券行政總裁許繹彬指，將會預留350億至400億元予螞蟻集團的孖展認購，若反應踴躍，將加碼至500億元，最高可借9成半，息率下周才定，但稱保證其螞蟻IPO孖展息為同業最平。

圖解螞蟻集團招股和業務重點

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對於投資新股回報，許繹彬認為，由於現時市況陰情不定，加上臨近美國大選，投資者策略已不及早兩個月的進取，成交明顯不及上季。

他表示，新股市場亦不能獨善其身，固經常出現賺價蝕息或上市後股價低走的狀況，所以接下來的新股均有可能受大市氣氛及成交萎縮所拖累，建議抽中的投資者不應存在逢新股也有升1倍的概念，有30%以上的升幅也應考慮獲利。沒有抽中的投資者，則不宜高追，留待下一隻新股，再作部署。

 

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記者：譚志偉

香港股票 IPO 螞蟻銀行 螞蟻金服 孖展 耀才證券金融（01428）

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