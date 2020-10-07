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【HKTVmall】HKTVmall電子錢包「HKTV Pay」登場　一文看清如何啟用HKTV Pay

即市財經 16:28 2020/10/07

分享：

香港電視旗下的HKTVmall推出電子錢包「HKTV Pay」。

香港電視 （01137） 副主席王維基早已預告將會於HKTVmall推出電子錢包「HKTV Pay」。HKTVmall於社交平台表示，近來更新 HKTVmall 手機 App後，便會出現新功能HKTV Pay，方便消費者到 O2O 門市購買現貨時，以更簡單、快捷、安全的程序完成付款。現時全港逾60間門市已經可用HKTVpay付款，未來更多合作商戶將陸續加入。

「HKTVmall簡易版」新下載用戶享150元購物禮券，詳情看【下一頁】

按此一覧啟用HKTVpay步驟

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值得注意是，HKTVpay暫時只接受已儲存於 HKTVmall 帳戶的電子錢包及曾於 HKTVmall付款的信用卡結帳。如需使用其他信用卡資料，需使用該信用卡於 HKTVmall 購物及付款。

消費者在 HKTVmall 結帳頁面中選擇「新增 Citi HKTVmall 信用卡」或「新增Visa/MasterCard」後，按「確認付款」，並輸入信用卡資料，付款成功後，信用卡資料將自動儲存於「我的電子錢包」，及後便可使用已儲存於「電子錢包」的信用卡在HKTVpay付款。

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按此一覧港視1至9月營運表現

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另外，現時用HKTVpay 以 Citi HKTVmall 信用卡於 O2O 門市購物付款，可賺取 5% Mall Dollar現金回贈。

相關文章：【HKTVmall】港視低開近7%　9月GMV按年仍升逾倍惟按月回落11%

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編輯：袁諾曦

香港股票 王維基 香港電視（01137）

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