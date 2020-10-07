【新股IPO】Bilibili擬來港第二上市 集資最少78億元

消息指，視頻網站Bilibili（B站）計劃來港第二上市，且正在接觸潛在的投資者，集資最少10億美元（約78億港元）。稍早前有消息指，公司已聘請摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀負責上市工作。

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由於Bilibili於2018年在美國納斯達克交易所上市，因為港交所要求第二上市企業需要有至少兩個完整會計年度，保持良好的合規紀錄，故預計最快明年可以來港上市。

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Bilibili成立於2009年，是中國視頻行業早期的創業者，股東包括騰訊（00700）及阿里巴巴 （09988）。公司於2019年收入僅人民幣67.8億元，相當於其他龍頭視頻網站的三分之一，甚至更低。

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記者：張以正