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【新股IPO】Bilibili擬來港第二上市 集資最少78億元

股樓投資 16:36 2020/10/07

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消息指，視頻網站Bilibili（B站）計劃來港第二上市，且正在接觸潛在的投資者，集資最少10億美元（約78億港元）。稍早前有消息指，公司已聘請摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀負責上市工作。

螞蟻集團研中港同日定價及掛牌 或導致上市時間表延誤，想知詳情請按：【下一頁

由於Bilibili於2018年在美國納斯達克交易所上市，因為港交所要求第二上市企業需要有至少兩個完整會計年度，保持良好的合規紀錄，故預計最快明年可以來港上市。

新加坡政府投資公司GIC傳斥逾10億美元認購螞蟻集團新股，想知詳情請按：【下一頁

Bilibili成立於2009年，是中國視頻行業早期的創業者，股東包括騰訊（00700）及阿里巴巴  （09988）。公司於2019年收入僅人民幣67.8億元，相當於其他龍頭視頻網站的三分之一，甚至更低。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

嗶哩嗶哩（美：BILI） 香港股票

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