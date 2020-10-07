【美團點評3690】黃金周外送需求大增 美團股價四日累升逾一成

在黃金周連假期間，外賣需求大增。收入主要來自餐飲外送的美團點評（03690）今日延續強勢，全日升3.8%收報267.8元，並且成功連升4日，累升逾一成。

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內地疫情緩和後，民眾的旅遊需求開始釋放。美團外賣公布的《美團外賣國慶消費大數據》指，10月1日至5日期間，熱門景區外賣訂單量按年增2倍，當中有3成訂單是來自導遊，平均單價逾60元人民幣。而酒店的外賣訂單比節前增1.5倍，地方特色菜佔逾5成訂單。

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另外，數據亦顯示10月1日到3日，跑腿日均訂單量按年增長151%，包括送大閘蟹、買衣服、代排隊、買奶茶、照看寵物等的需求，代排隊的訂單更按年增長419%。

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