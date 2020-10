【職場孖媽@iM網欄】開學日：被遺忘的時光

望穿秋水,兩歲實體班終於開課,兩兒可正式穿上校服上學,脫離虛擬的視像學習模式。我知道,有家長雖未能入內一同上課,但也會請假在門外全程守候,像小粉絲等偶像般,不時在門外窺探課室內情況,見到自己的小孩,不論是笑著或喊著,只要附近老師沒有察覺或阻止,便舉起手機拍攝,像是要取得第一手資料,紀錄第一天的上學奇遇。

我未能請假如此陪伴,只能提早出門駕車送他們到學校門口。10月5日,已過中秋,但仍像雨季一樣,早上下著紅雨,可能心繫上學,居然沒有為意學校已出通告,因紅雨關係,幼童不上課也不當缺席。最終,早上9時上堂,8時半已到學校,但之後的,只能交託給外婆和工人姐姐打點,我隨即要駕車上班。

一路上一直在想,他們第一次獨自上堂,會大哭大叫嗎?會喜愛上學嗎?和老師或其他小朋友能融洽相處嗎?他們兩兄弟會互相照應嗎?十萬個問題不停湧現,更有一刻半秒曾自責為甚麼不請假一天,一起體驗首天上學。或者,性格使然,我是相對內斂的人,雖然喜愛和兩兒聊天,但不易表達自己情感,亦覺得不能過份照顧溺愛子女,否則對大家日後的相處、教養,將添上一定的困難。

到中午時間,家人傳來照片,看見他們自己背著書包的背影、自己坐在小凳子上學習換鞋,可謂百感交雜。原來,兩年多過去,不經不覺,他們已不再是手抱的嬰兒。我的印象,還停留在周末帶他們到公園玩耍時不時扭抱的情節,但今天上學,婆婆無力手抱時,他們便得自己揹上書包走路。望著相片,既是開心、感動,亦是陌生和充滿內疚。我開始覺得,有些時間溜走了便不再回來,有些相處的時刻,沒有珍惜便只得永遠錯過。

我又想起,自己當年大學畢業,眼見同學立即找工,自己卻再選擇繼續攻讀碩士,原因是相信往後的日子都只有工作,那為甚麼不花上一年時間,專心增值、看看自己興趣,才出來找工?當年的我,深知投身社會後,便難以再有精神時間再讀書,於是放棄立即找工;如今,我卻不懂把握一些關鍵的日子跟兩兒相處,於是,望著那些照片,那些我沒有參與其中、不屬於自己回憶的記憶,正好提示著我有些時光,就是可一不可再。

有句說話「You can't turn back the clock, but you can wind it up again」,但願今次之後,我定能好好把握每個關鍵的時刻,與兩兒相處,為大家留下屬於我們一起經歷的回憶。

作者_林玉兒 作者簡介:從事文字苦力十多年,由記者到企業公關,職場上的轉變,不及家庭中新增兩要員來得震撼,新一場博弈由此起。

