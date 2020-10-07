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【職場孖媽@iM網欄】開學日：被遺忘的時光

名人薈萃 16:30 2020/10/07

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望穿秋水，兩歲實體班終於開課，兩兒可正式穿上校服上學，脫離虛擬的視像學習模式。我知道，有家長雖未能入內一同上課，但也會請假在門外全程守候，像小粉絲等偶像般，不時在門外窺探課室內情況，見到自己的小孩，不論是笑著或喊著，只要附近老師沒有察覺或阻止，便舉起手機拍攝，像是要取得第一手資料，紀錄第一天的上學奇遇。

我未能請假如此陪伴，只能提早出門駕車送他們到學校門口。10月5日，已過中秋，但仍像雨季一樣，早上下著紅雨，可能心繫上學，居然沒有為意學校已出通告，因紅雨關係，幼童不上課也不當缺席。最終，早上9時上堂，8時半已到學校，但之後的，只能交託給外婆和工人姐姐打點，我隨即要駕車上班。

一路上一直在想，他們第一次獨自上堂，會大哭大叫嗎？會喜愛上學嗎？和老師或其他小朋友能融洽相處嗎？他們兩兄弟會互相照應嗎？十萬個問題不停湧現，更有一刻半秒曾自責為甚麼不請假一天，一起體驗首天上學。或者，性格使然，我是相對內斂的人，雖然喜愛和兩兒聊天，但不易表達自己情感，亦覺得不能過份照顧溺愛子女，否則對大家日後的相處、教養，將添上一定的困難。

到中午時間，家人傳來照片，看見他們自己背著書包的背影、自己坐在小凳子上學習換鞋，可謂百感交雜。原來，兩年多過去，不經不覺，他們已不再是手抱的嬰兒。我的印象，還停留在周末帶他們到公園玩耍時不時扭抱的情節，但今天上學，婆婆無力手抱時，他們便得自己揹上書包走路。望著相片，既是開心、感動，亦是陌生和充滿內疚。我開始覺得，有些時間溜走了便不再回來，有些相處的時刻，沒有珍惜便只得永遠錯過。

我又想起，自己當年大學畢業，眼見同學立即找工，自己卻再選擇繼續攻讀碩士，原因是相信往後的日子都只有工作，那為甚麼不花上一年時間，專心增值、看看自己興趣，才出來找工？當年的我，深知投身社會後，便難以再有精神時間再讀書，於是放棄立即找工；如今，我卻不懂把握一些關鍵的日子跟兩兒相處，於是，望著那些照片，那些我沒有參與其中、不屬於自己回憶的記憶，正好提示著我有些時光，就是可一不可再。

有句說話「You can't turn back the clock, but you can wind it up again」，但願今次之後，我定能好好把握每個關鍵的時刻，與兩兒相處，為大家留下屬於我們一起經歷的回憶。

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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