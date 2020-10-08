【一起酒過的日子@iM網欄】糖份影響氣泡大小 氣泡愈幼細，香檳就愈好？

上星期在友人十分優雅的法式咖啡館內安排了一個品香檳之夜。5支香檳，價錢、酒莊、葡萄成分和釀酒方法均截然不同，各有千秋。所謂做人最緊要有得揀，當晚的戲碼有Blanc de Blancs 大戰 Blanc de Noirs、新秀釀酒師硬撼二百年香檳廠、15個月的「新」酒火拼9年陳酒；重點是在不斷的比較下， 讓大家找出自己喜歡的香檳類型。

由於幾位參加的友人都是食家，為了讓大家有所得着，我臨急抱佛腳地蒐集資料，準備了一整個早上，從酒莊的地理位置到釀酒木桶的分別都大概唸得熟透，目標要做到低調又不失霸氣地有問必答。

但世事並不完美。突然，朋友問一句：「有好酒的uncle曾經跟我說過，香檳的氣泡越幼細，品質就越好。這是真的嗎？」這個看似很基本的問題，我在書本上曾經讀過，但當天沒有認真備課，最後草率地給了一個阿媽是女人的答案，回家想了一想，確實答得不完善，霸氣銳減。好吧，今天借這個專欄來一個take two。

糖份影響氣泡的大小

香檳的傳統釀製過程可算是餐酒中最複雜的，要經過兩次發酵，第一次發酵和其它葡萄酒的發酵大同小異，而第二次發酵在酒瓶內發生，才是香檳泡沫誕生的時候，糖和酵母會產生二氧化碳和酒精，在密封的酒瓶內這些二氧化碳會產生氣壓，最後溶入酒內，成為開瓶後的氣泡，所以香檳瓶的設計的大氣壓力最少為6 atm才不會破裂（啤酒瓶的大氣壓力大概是3 atm）。

釀酒時，糖份愈少，產生的二氧化碳就愈少，氣壓愈低，開瓶後氣泡亦會比較幼細。所以釀酒師只需要減低香檳的糖分，就能有輕盈幼細的香檳氣泡，和品質沒有直接的關係。

▲ 1966的老香檳，氣泡是幼細綿長的 （圖片來源：IG/alavolee）

酒杯和雜質

另外，酒杯杯身的「親水性」和杯身的高度也對氣泡大小有影響。因為杯身愈高，氣泡需要更長時間升到酒面，途中，氣壓會令氣泡變大。而酒內的雜質愈多，氣泡也會愈大。但需知道的是，近年流行自然葡萄酒（natural wine），不崇尚過濾或加入任何化學成份，所以有雜質也絕對可以成為一級的香檳。

所以「氣泡愈幼細，香檳就愈好」並不成立嗎？

空穴來風，朋友的uncle有一定的酒齡，所說的理論也未必無因。因為一支優越的香檳一來值得好好收藏，二來大多數能經得起時間，可儲放二十年或以上，愈老的香檳愈成熟芳香。老香檳也因時間的考驗，氣壓有所減少，所以卜一聲開瓶後，你見到的一定是幼細綿長的氣泡。

▲ 酒杯對氣泡大小也有影響（圖片來源：Greg Dupree）

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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