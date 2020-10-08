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【無牆醫院@iM網欄】體現「無牆醫院」的精神 醫護人員走進社區助長者居家安老

名人薈萃 10:02 2020/10/08

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隨着香港人口老化速度加快，安老服務的需求大增，按勞工及福利局局長羅致光的推算，如現時安老服務未有增加，30年後本港安老服務需求將是現時的四倍。政府近年為延緩安老服務的需求，推出居家安老的概念，鼓勵長者在家安老，然而不少長者因不同的疾病，需要長期到醫院接受醫療服務，如職業治療、物理治療等。除了到醫院接受治療外，他們還可以有其他更方便的選擇嗎？

「無牆醫院」的理念由雅麗氏何妙齡那打素醫院前任院長巴治安醫生提出，主張醫護人員應主動走出醫院，進入社區為大家提供醫療服務及健康教育工作，幫助有需要的病人在家中接受治療，尤是體弱的長者，可助他們實行居家安老的概念。此外，病人在醫院完成治療後，醫護人員亦可進行探訪，跟進病人的情況，減少病人再次入院的機會，減輕對醫療系統的負擔。這類外展復康服務，為長者帶來莫大的方便，賴太的丈夫便是一個例子。

他因腦部受損入院，住院初期，雖然可自行起床步行，卻失去認知能力，甚至不知道甚麼是筷子及鉛筆，治療師問他十條簡單問題，卻只懂回答一題，故被醫生評為嚴重認知缺損。

賴太當時感到徬徨無助，而且照顧丈夫的壓力很大，「感覺就快爆煲」，夜半無人時，常不由自主地偷偷垂淚，曾連續多晚不能入睡。其後賴太選擇安排丈夫遷入院舍，但只住了一個月就急急接他回家。因為眼看丈夫在院舍愈來愈缺乏日常生活中的刺激，也缺少專業的治療師為他提供訓練，怕他會「愈住愈呆」，唯有硬着頭皮，堅持讓他在家居得到照顧和訓練。

本會提供家居復康的職業治療師上門進行一對一的指導，為賴太的丈夫作出針對性的認知訓練，也教導身為照顧者的賴太如何從旁協助丈夫。丈夫最初的專注力、閱讀能力很弱，尤其對數字的概念更差，職業治療師把每行報紙放大，教其閱讀；使用工作紙及平板電腦做運算練習，以加強對這方面的認知，賴太也跟着「有樣學樣」，每天陪伴丈夫閱讀一小段新聞，持之以恆，漸漸進步至能讀完整版報紙而沒有遺漏；並且每天做一篇工作紙練習，紀錄完成所需的時間，結果愈做愈快。

看見訓練有成，賴太及丈夫的信心也增強，並依照治療師所教的方法與丈夫在家進行各種訓練。現在丈夫的反應及記憶力有所提升，已經能夠記得自家的電話號碼、身份證號碼、大廈的大門密碼、提款咭的密碼等，更由最初不懂得自理，到慢慢重拾簡單煮食的能力。對於賴太的丈夫來說，那打素外展復康服務團隊走出醫院，提供上門的治療，不但能改善他的認知能力，亦減輕賴太作為照顧者的壓力，體現了「無牆醫院」的精神。

本專欄「無牆醫院」將分享更多貼士及個案，使大眾可學習健康護理及復康知識，亦可了解醫護人員及患者的心路歷程。

 

職業治療師使用平板電腦作記憶力訓練

物理治療師靈活運用家中物品作運動訓練

物理治療師從旁協助病者進行戶外步行訓練

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

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欄名 : 無牆醫院

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