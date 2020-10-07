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【BNO移民】英國經濟陰霾重重 約翰遜9成半按揭受質疑

環球經濟金融 16:06 2020/10/07

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新型冠狀病毒疫情肆虐，英國經濟持續低迷，失業率趨升，不知何時才能走出困境之際，首相約翰遜揚言為首置人士提供95%按揭，引起關注。英國銀行業組織稱支持政府的主意，同時強調負責任地放貸是銀行職責所在。

【BNO移民】約翰遜擬推95%按揭 助年輕人首次置業【下一頁】

【BNO移民】疫情、脫歐夾擊 研究：英國未來十年GDP可收縮1.7萬億【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）宣布政策時說得含糊，稱要將「租樓一代」變為「買樓一代」，令200萬人受惠，但未有提供詳情。外界猜測，要達成此目標，可能做法之一是放寬壓力測試及審批程序，或由政府做擔保，直接提供資金援助。

約翰遜助年輕人上車，用意無疑是良好，英國金融業組織UK Finance回應事件時，亦稱欣賞政府的新主意，會與政府合作。惟UK Finance同時表明，銀行有責任負責任地借貸，考慮還款能力，避免負資產風險。

銀行業說得婉委，擔心計劃行不通之意相當明顯。確實，面臨經濟危機，正路做法是收緊按揭成數，以免樓價下跌火燒連環船，供樓人士變成負資產，金融體系出現系統性風險，危及社會穩定，08年金融海嘯正是按揭太鬆埋下禍根。

【BNO移民】英國裁員潮？巨企頻炒人 Burger King料解僱千六人【下一頁】

【BNO移民】基礎技術人員短缺 約翰遜拒靠移民解決【下一頁】

疫情下，英國銀行擔心樓價下挫已紛紛閂水候，申請敍造高成數按揭難度大增。滙豐，西班牙國家銀行英國子公司（Santander UK）等銀行都取消90%或95%按揭，今次約翰遜政府卻反其道而行，難怪英國業界憂心忡忡。

按揭顧問公司Just Mortgages營運總監John Phillips表示，英國政府的決心值得表揚（laudable），但以納稅人的金錢作擔保，考慮到政府負債如山，恐怕並非良策。

英國樓市在疫情下，反常地欣欣向榮，樓價屢創新高。確實，錢可通神，殘廢都可起返身，英國經濟因封城已近乎衰到貼地，金融海嘯以來首出現經濟衰退，政府依然可透過暫時取消印花稅，人為地製造樓市繁榮。

英國經濟已連續兩季收縮，陷技術衰退，當地疫情近期愈爆愈利害，此等政策市榮景恐怕難長期維持，失去稅務因素刺激後，不難想像英國樓價今年稍後或大幅回落。

【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽【下一頁】

【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年【下一頁】

責任編輯：林建忠

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