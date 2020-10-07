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約翰遜向年輕首置業人士承諾 樓貸款比例將增至95%

環球政經 16:01 2020/10/07

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根據外國傳媒報道，英國首相約翰遜承諾將向數百萬首次置業的年輕人士提供更大比率的住房貸款，同時希望在新冠肺炎危機中帶來經濟轉變。

保育同時創商機 英國紅色電話亭變身外賣店：【下一頁

約翰遜表示，新冠疫情打亂了民衆日常生活，同時令經濟停滯。政府為了重塑經濟環境，將推出一系列措施」。約翰遜在網上保守黨年會發表講話時候，承諾向年輕首次置業人士作出承諾，讓他們可以95%貸款比例置業。

【BNO移民買樓】萊坊：現在是入市英國最好時機 惟良機就快完結：【下一頁

約翰遜續指：「我們希望把租樓一代變為買樓一代，相信這政策可以令自住業主增加200萬。」除了向年輕人是作出重大承諾之外，約翰遜同時表示，有心信英國可於一年內恢復常態。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

 

 

 

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