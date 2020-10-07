【企業違約】標普全球：疫情衝擊下　歐美企業違約率數月內將翻倍

新冠疫情持續影響全球經濟活動，評級機構標普全球 (S＆P Global) 本周二 (6 日) 表示，因受疫情衝擊，美國及歐洲未來9個月內企業違約率或將增加一倍，當中美國企業違約率將從 6.2% 升至 12.5%，歐洲企業違約率將從由 3.8% 升至 8.5%。

受疫情影響，年初至今已經有超過 2,000 家企業或國家的債信評級或展望評分遭下調，同時有價值近 4,000 億美元的債券淪為 「垃圾債」（Junk bond）。標普全球研究主管 Alexandra Dimitrijevic表示，由於評級遭下調的企業數量創紀錄新高，同時有 37% 的標普評級企業、以及三成的銀行企業，正面臨 降評警告，預計未來企業違約率將激增。

標普全球目前的基本預測是，新冠疫苗到明年中旬可獲得廣泛應用。該公司同時指出，若情況更加糟糕，美國企業的違約率可能高達 15%，歐洲則高達 11.5%；若情況較基金預測樂觀，美國及歐洲的企業違約率料降至 4% 及 3%。

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編輯：李勝男