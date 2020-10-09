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【公關港故事@iM網欄】挽救經濟 化解亂局 淺談共享汽車的前景

名人薈萃 07:30 2020/10/09

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全球最大型共享汽車平台 Uber 在港6年始終無法落地生根，反而屢次落得顛沛流離的下場。雖然共享汽車平台的進駐有助促進本港運輸行業發展，為市民帶來更多服務選擇和就業機會，而且與港府大力推動的創新科技目標理念相近，但有閞發展始終未能走多一步，近日的 Uber 司機被檢控終極上訴失敗更是對 Uber 雪上加霜。

事實上，共享汽車平台的概念在全球方興未艾，多個地方如新加坡亦早已制訂新的政策甚至將其吸納。近日有文章評論事件，批評建制和非建制議員均為Uber說話，的士業界的批評固然有其理由，但政府繼續放任不理的態度卻會觸發骨牌效應連帶影響的士牌牌價、按揭市場，最終鬥垮的士業界，得不償失。

受疫情影響，現時經濟低迷，失業率攀升，不少打工仔朝不保夕，入行門檻低、靈活性高的共享汽車就成了不少人的救命稻草，提供賺取收入的機會。與此同時，共享汽車平台的行車數據對於交通規劃亦大有幫助，加上其共享的本質，如能好好善用，對於控制車輛增長率，以至政府未來推動的電子道路收費先行計劃，其實都有一定的好處。

共享汽車平台與各個政府的合作已有先例，例如澳洲就透過建立健全法規和傳統的士業補貼制度，平衡多方持份者利益。而在香港，這個行業的前景就在於港府是否願意打開門戶，透過談判磨合出兩全其美的方案，創造互惠互利的運輸業環境。相信這樣能夠解決現時爭端之餘，亦能促進本港經濟和創科發展。

作者_張嘉晉簡介：

公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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撰文 : 張嘉晉

欄名 : 公關港故事

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