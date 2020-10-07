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Google與Tobii生產商合作　助語言障礙患者使用語音助理

科技 16:30 2020/10/07

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Google計劃與Tobii生產商合作，透過整合雙方服務，幫助語言障礙患者使用語音助理功能。

語音助理服務方便快捷，用戶只要一聲令下，就可以控制智能手機及裝置，由於要透過聲音發出指令，對於語言障礙患者而言十分不便。Google正計劃與Tobii生產商合作，透過整合雙方服務，幫助語言障礙患者使用語音助理功能。

Tobii為提供眼球追蹤等設備及技術的生產商，該公司計劃整合Google的語音助理服務，並應用在語音合成平板電腦，從而方便用戶透過觸控屏幕及眼睛控制，向智能裝置發出指令。

＜＜【Google新品】新智能揚聲器Nest Audio　取代Google Home

＜＜Google推出咪嘴挑戰　邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型

Tobii推出的語音合成平板電腦設有自定義選項，用戶可以自行選擇單字及片語，系統將轉換成完整指令，當用戶選擇喇叭音樂播放功能後，電腦就會直接向Google設備發出指令。

Tobii Dynavox的行政總裁Fredrik表示，是次與Google合作，希望為更多患有不同障礙的人士提供服務，幫助他們與人進行交流，控制周圍環境等，日後亦會專注開發更多相關技術。

責任編輯：李寶如

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