【大行報告】iPhone12推出在即 手機升級潮至　麥格理看好舜宇 目標價152元　　

蘋果將於香港時間下周三（10月14日）凌晨1時舉行發報會，市場料會公布iPhone12的真身及推出詳情，加上5G手機升級浪潮，市場憧憬手機設備股可受惠。麥格理發表報告，指看好明年智能手機恢復規格升級，看好舜宇光學（02382），並給予目標價152元。

舜宇光學今日收報125.6元，升5.1%，成交額8.3億元。

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報告指出，內地8月份智能手機出貨量按年下跌9.2%，但按月計卻回升5.3%，反映手機市場正在復甦。要注意的是華為市佔率有所下降，跌6.3個百分點至41.2%，是近7個月以來新低，至於其他手機品牌加快推出4G及5G中端手機，令整體智能手機銷量回升。

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該行對明年手機規格升級感到樂觀，因預期不少消費者在智能產品的支出，將會由手提電腦或平板電腦，轉為購買智能手機，迎5G升級潮，故看好舜宇光學，給予「增持」評級，目標價152元。

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記者：李兆明