  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】iPhone12推出在即 手機升級潮至　麥格理看好舜宇 目標價152元　　

股樓投資 17:44 2020/10/07

分享：

蘋果將於香港時間下周三（10月14日）凌晨1時舉行發報會，市場料會公布iPhone12的真身及推出詳情，加上5G手機升級浪潮，市場憧憬手機設備股可受惠。麥格理發表報告，指看好明年智能手機恢復規格升級，看好舜宇光學（02382），並給予目標價152元。

舜宇光學今日收報125.6元，升5.1%，成交額8.3億元。

大摩上調目標價籲增持 新意網午後炒上逾6% 詳情請按：【見下頁

報告指出，內地8月份智能手機出貨量按年下跌9.2%，但按月計卻回升5.3%，反映手機市場正在復甦。要注意的是華為市佔率有所下降，跌6.3個百分點至41.2%，是近7個月以來新低，至於其他手機品牌加快推出4G及5G中端手機，令整體智能手機銷量回升。

業務新增四大亮點 大和上調阿里目標價至348元 詳情請按：【見下頁

該行對明年手機規格升級感到樂觀，因預期不少消費者在智能產品的支出，將會由手提電腦或平板電腦，轉為購買智能手機，迎5G升級潮，故看好舜宇光學，給予「增持」評級，目標價152元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

舜宇光學科技（02382） 手機設備股 香港 智能手機 5G 大行報告

下一篇文章

【大行點睇】國際局勢影響難料 瑞銀下調滙豐目標價兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」