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【歐洲第二波疫情】比利時收緊限聚令 巴黎確診佔據40% ICU病床

環球社會熱點 16:19 2020/10/07

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，比利時新增確診病例10月曾經3度打破單日紀錄，累計確診超過13萬宗新冠肺炎病例。比利政府決定收緊防疫措施，包括限聚人數降至最多4人，酒吧要提早至晚上11時關門，於周五（9日）生效，暫時為期一個月。而法國和意大利也進一步加強防疫措施，冀遏止新冠肺炎蔓延。

【歐洲第二波疫情】歐洲疫情嚴峻 僅4國低於警報門檻【下一頁】

【新冠疫苗】歐洲正加快審批牛津疫苗 有望成首款獲批疫苗【下一頁】

自4月26日以來，比利時一度壓制疫情蔓延，每日新增確診病例均在1000宗以下。但情況到9月中旬開始轉差，確診數字更逐漸增加，到10月2日達到2607宗新高，並於之後兩日連環破頂，在10月4日有3389人確診，是比利時疫情以來最多人確診的一日。

比利時目前累計確診超過13.4萬宗，目前僅1.9萬人治癒，意味大部分人都仍在生病。另外，死亡病例累計10,092宗。

為阻止疫情進一步擴大，新任比利時首相德克羅（Alexander De Croo）周二宣布，周五起收緊防疫措施，為期一個月。限聚人數進一步減少，可緊密接觸人數由5人降至3人（連同本人計算即4人），同枱用餐也最多4人，而酒吧需要提早兩小時，於每晚11時關門。

德克羅表示，新冠病毒擴散速度正在加快，需要用上一切可行方法盡快阻止疫情蔓延，而只有限制接觸者人數才能夠達到目標，因此需要收緊現行防疫措施。

【歐洲第二波疫情】法國巴黎升至最高警戒 關閉酒吧兩周【下一頁】

【歐洲第二波疫情】西班牙馬德里擬半封城 地方政府反對【下一頁】

法國警員在巴黎市面巡查，商店有否遵守防疫措施。

除了比利時，歐洲多國的疫情都持續升溫。在法國，單日新增確診近期多次破萬，巴黎地區的深切治療病床便有40%要撥於新冠肺炎患者。

法國政府周二把巴黎和3個鄰近地區的疫情警告級別調升至最高，強制區內酒吧和咖啡店關門兩星期，晚上10時後繼續停止賣酒，而大學上課也只准有最多50%入座率。

意大利則頒布全天候的戶外強制口罩令，撤除了原本晚6朝6的豁免時段。而未滿6歲的兒童或不適合戴口罩的殘疾人士，仍獲豁免在戶外戴口罩。

踏入10月以來，意大利單日新增確診一直高於2000宗水平，是自4月底以來最多，故國內多區已經相繼實施戶外口罩令，如今則由中央政府發布全國適用的命令。

【歐洲第二波疫情】瑞典外交官否認尋求群體免疫【下一頁】

【歐洲第二波疫情】德國恐日增1.9萬宗 擬收緊聚會人數【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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