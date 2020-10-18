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【好相‧快人一拍@iM網欄】甜蜜難忘的婚禮　陽光與海天下見證

名人薈萃 12:03 2020/10/18

分享：

前幾期同大家分享左手機拍攝技巧及構思，今期話題轉一轉又講下婚禮！

我地要喺「……」註冊證婚！

從事婚攝十多年游走於眾多大大小小的證婚場地，每處新人都會花盡心思去為它化為完美浪漫的場地去成全新人最重要的證婚儀式。證婚場地中我古典莊嚴的教堂，亦有華麗酒店的 Ballroom,或餐廳及私人會所等。但對於身為攝影師的我，你又估唔估到我最喜愛拍攝的證婚場地類型係邊一種？

於華麗的教堂舉行婚禮

於戶外行禮充滿氣氛

海天一色、置身海外⋯⋯就係我最愛！

有可能大家認識我的相片風格估係古典莊嚴的教堂或華麗風的酒店，但事實上我最愛的卻是海天一色的戶外自然風格！婚禮拍攝對於我完美的捕捉就是不單新人的表情，更加重要的是眾親友賓客的交流。試想在一個戶外感受著溫暖的陽光，被樹木 /海色的景致包圍著眾人的心情都會更開懷更輕鬆，加上現在疫情，很多新人選擇了戶外證婚作為輕婚禮及擁有離開香港、置身海外的感覺。所以現時戶外證婚場地確是最受歡迎的選擇！

總括而言，疫情造就戶外證婚的潮流，令更多新人樂於陽光下見證甜蜜難忘的婚禮！

海天一色的證婚地方一邊看著日落一邊證婚，新人及賓客都是最難忘的。

海天一色的證婚地方一邊看著日落一邊證婚，新人及賓客都是最難忘的。

作者_Siu Ming簡介：

SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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撰文 : Siu Ming

欄名 : 好相‧快人一拍

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