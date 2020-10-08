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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港跑友齊熱鬧跑倫敦虛擬馬拉松 試跑超級單車徑  由大圍跑至南生圍

名人薈萃 07:33 2020/10/08

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數到近期最大型的虛擬馬拉松賽事，非倫敦馬拉松莫屬，這個出名難報的馬拉松賽事（六大馬拉松中最難報的馬拉松，報名成功率約4%），受到疫情影響，由原訂於4月26日舉行，最終延期至10月4日實體虛擬賽同時舉行，當中實體賽只有精英跑手參與，而其他已報名的跑手包括小弟，就只能透過線上形式參加今次賽事。不過即使沒有報名參加實體賽的跑友，亦可報名參加今次虛擬跑，完成賽事更可得到獎牌及紀念T恤。

最終今次倫敦虛擬馬共有逾42,000人報名，當中香港更有近2,300人參加，成為全球報名第三多的地區，十分厲害！首兩名分別為英國及美國，分別有逾32,000及2,400人，台灣亦有超過1,200人報名，排名第四。

今次倫敦虛擬馬特別要求參賽者在倫敦時間10月4日零晨12時至晚上11時59分內跑完，即香港時間早上7時開始，在這炎熱的天氣，大部分香港跑友都選擇早上7時多就開跑，快快跑完避過炎熱天氣。大會更特別設計了倫敦馬跑步App，只要一跑完42.2公里，跑步App就會停下並紀錄全馬成績，可即時下載完賽證書及獎牌，更設有多個倫敦馬相框讓跑手自拍一番，朋友亦可透過App得悉不同跑友的完成時間，也算不錯！

倫敦馬拉松手機App提供多個自拍相片圖案，任君選擇。

手機App更貼心地即時為跑手提供完賽證書，圖為小弟僅以1秒之差完成sub4紀錄，創下個人最佳馬拉松完賽時間，十分難忘。


小弟當日早上由沙田大圍出發，打算一嚐新開的上水至元朗段超級單車徑的滋味，由大圍跑至元朗南生圍。由於大會早已郵寄號碼布給各參賽者，當天參賽的跑友都掛上號碼布跑，沿途見到多名參賽跑友，全程至少碰上四、五十個，好不熱鬧。大家更會互相打氣，師兄師姐加油聲不絕於耳，尤其在科學園一段，有多名攝影師拍照，就像實體賽一樣，很有氣氛！受疫情影響的香港馬拉松，不妨也參考一下今次倫敦馬的安排，相信一定會有不少香港跑友參與。

當日不少已報名倫敦虛擬馬的跑友都選擇在跑馬地遊樂場衝圈，高手雲集，十分熱鬧。 （圖片來源：馬木幾SnapShot facebook專頁）

倫敦虛擬馬拉松號碼布。



講到跑超級單車徑，由沙田至大埔一段是熱門跑步路線，相信跑友們比我更熟悉。跑到大埔，就要轉入大埔海濱公園，沿林村河跑至梅樹坑，往粉嶺方向會經過兩次火車橋及九龍坑，頗有特色。至於上水至元朗段就經過元朗錦田河和上水塱原濕地，風景優美，但這段不時要過馬路，燈位較多。單車徑沿途汽水機及洗手間充足，不愁補給。

剛開放的上水至元朗一段單車徑途經錦田河，無論是踩單車或跑步都十分愜意。（圖片來源：香港政府新聞網站）

單車徑旁均設有行人路段，可供跑友跑步。（圖片來源：香港政府新聞網站）


為了讓大家不容易迷路，在這裡給一個小貼士大家，就是超級單車徑主幹線為紅色，支線為綠色，只要沿著紅色路線去跑，大致都能順利跨區前往目的地。雖然如此，但粉嶺上水一帶部分路段有甩色的地方，有兩條路線均呈紅色，亦有突然不知為何只有灰色的路段，容易混亂，上水火車站前往河上鄉的單車路亦不好找，小弟亦一度迷失方向，但過後就十分清晰了。大家要留意，跑單車徑路線時要在旁邊行人路段上跑，不要跑進單車徑內，免生危險。

今次倫敦馬實體賽只邀請約100名精英跑手參加，在聖占士公園 (St. James’s Park) 跑19個圈。男子組賽事鬥得十分激烈，埃塞俄比亞跑手Shura Kitata及肯雅的Vincent Kipchumba鬥得難分難解，最後一分鐘輪流帶頭，最終Kitata以一秒之差力壓Kipchumba奪得冠軍，時間為2小時5分41秒，世界紀錄保持者肯雅的Eliud Kipchoge因抽筋影響僅得第八。女子組則由肯雅女跑手Brigid Kosgei封后，時間為2小時18分58秒。

埃塞俄比亞跑手Shura Kitata以一秒力壓肯雅的Vincent Kipchumba，奪得2020倫敦馬拉松男子組冠軍。（圖片來源：倫敦馬拉松官方網站）

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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