  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生育獎金】新加坡出生率低　為鼓勵生育疫情下推額外津貼

環球政經 16:12 2020/10/07

分享：

新冠肺炎全球大流行，新加坡政府為鼓勵民眾在疫情期間生育，推高生育率，當局在周一（5日）宣布將提供額外單次發放的獎金。

疫情令不少民眾面對失業等財政壓力，新加坡副總理王瑞杰表示，得悉部分有意生兒育女等國民，因為疫情推遲生育計劃。政府計劃提供單一發放獎金，鼓勵民眾在疫情期間生育。政府將稍後公布獎勵金額及付款方式等計劃細節。

印度科學家研發新檢測方法  與驗孕試紙用法相似【下一頁

【新冠肺炎】全球首例！ 日本七旬老翁染疫併發大血管炎【下一頁

根據新加坡政府數據顯示，當地的生育率持續處於低位，於2018年更達8年以來的最低水平，每名處於生育年齡的婦女的生育率為1.14，平均只生育1.14名子女，遠低於維持人口平衡所需的2.1。

新加坡為鼓勵生育，早已設有生育獎勵制度，凡符合條件的夫婦生孩子，可獲最高1萬新加坡元（約5.7萬港元）的育兒獎金。

同位於東南亞地區的印尼和菲律賓的情況則相反，因疫情期間封城等防疫措施，預料當地的懷孕人數將急增。根據聯合國人口基金的數據，預計菲律賓的懷孕人數將激增近一半，至260萬。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

失業 生育 人口 懷孕 疫情 新加坡元 印尼 新加坡 菲律賓 全球大流行

下一篇文章

約翰遜向年輕首置業人士承諾 樓貸款比例將增至95%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清