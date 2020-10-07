【生育獎金】新加坡出生率低　為鼓勵生育疫情下推額外津貼

新冠肺炎全球大流行，新加坡政府為鼓勵民眾在疫情期間生育，推高生育率，當局在周一（5日）宣布將提供額外單次發放的獎金。

疫情令不少民眾面對失業等財政壓力，新加坡副總理王瑞杰表示，得悉部分有意生兒育女等國民，因為疫情推遲生育計劃。政府計劃提供單一發放獎金，鼓勵民眾在疫情期間生育。政府將稍後公布獎勵金額及付款方式等計劃細節。

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根據新加坡政府數據顯示，當地的生育率持續處於低位，於2018年更達8年以來的最低水平，每名處於生育年齡的婦女的生育率為1.14，平均只生育1.14名子女，遠低於維持人口平衡所需的2.1。

新加坡為鼓勵生育，早已設有生育獎勵制度，凡符合條件的夫婦生孩子，可獲最高1萬新加坡元（約5.7萬港元）的育兒獎金。

同位於東南亞地區的印尼和菲律賓的情況則相反，因疫情期間封城等防疫措施，預料當地的懷孕人數將急增。根據聯合國人口基金的數據，預計菲律賓的懷孕人數將激增近一半，至260萬。

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責任編輯：楊子瑩