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【新冠肺炎】全球首例！　日本七旬老翁染疫併發大血管炎

環球政經 15:30 2020/10/07

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新冠肺炎疫情持續，歐美國家在4月時有兒童染病後，併發全身性血管炎的「川崎病」案例。日本國立國際醫療研究中心發現一名70多歲的男子確診新冠肺炎後，大動脈等大血管併發「大血管血管炎」（large vessel vasculitis），是世界首宗成人併發大血管炎的案例。

【日本疫情】疫情打擊日本經濟 逾6萬人受影響失業【下一頁

【特朗普確診】感染群組再擴大 特朗普高級顧問米勒確診【下一頁

據讀賣新聞報道，該名男子在今年因出現發燒和咳嗽症狀住院，隨後確診。經斷層掃描等檢查發現，其腹部至腿部有動脈發炎的跡象。

日本國立國際醫療研究中心指，他沒有血管炎病史，認為血管炎是因感染新冠肺炎而引起。病人接受類固醇等抗炎症藥物治療後，已退燒，大血管炎的症狀亦已消失。

中心的國際傳染病中心負責人Norio Omagari表示，感染新冠肺炎後，病人會持續發燒，即使是成年人也有機會出血管炎等併發症，籲大眾必須留意。

 

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責任編輯：楊子瑩

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