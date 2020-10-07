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【大行點睇】國際局勢影響難料 瑞銀下調滙豐目標價兩成

股樓投資 17:32 2020/10/07

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近日滙豐（00005）成功從低位回升，但瑞銀發表研究報告，將滙豐的目標價由40元下調22%,至31元，並將滙豐2020至2023年每股盈利預測分別下調至11%、11%、14%及16%。滙豐全日仍造好，升1.6%至31.55元。

瑞銀指，滙豐的長期價值是在於利潤和節省成本。明年的淨利息收入指標為250億美元，是2019年的18%，或2022年預期經調整税前收入的25%，預期成本會比2019年低3%。因為公司的重組計劃增加裁員的可能性，預料在可見將來有形資產的回報率會維持在10%以下。

【摩笛吹奏】大摩上調目標價籲增持 新意網午後炒上逾6%   詳情請看[下一頁]

該行預測,滙豐2020至22年的經調整有形股本回報率分別為4.4%、5.9%及6.8%，遠低於2019年的10.4%。地緣政治、英國脱歐、美國總統大選等因素將影響該行的成本，所以暫難以估計最終結果。然而有關風險因素有機會會隨時間消散，而其資本情況亦有助重組。

【阿里巴巴9988】業務新增四大亮點 大和上調阿里目標價至   詳情請看[下一頁]

該行續指，儘管滙豐現時估值已跌至2022年預測市盈率8倍，仍有不少投資者看好長遠增長和重組的可能，希望趁低吸納。但近期國際局勢變化為該股的營運前景帶來挑戰，影響投資者信心。

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撰文 : 趙家盈

滙豐控股（00005） 經濟

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