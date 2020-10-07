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印度科學家研發新檢測方法 與驗孕試紙用法相似

環球政經 15:02 2020/10/07

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為加快檢測新冠肺炎病毒，印度科學家開發了一種類似驗孕試紙的檢測方法，同時此方法的成本也相對低。 這種新檢測方法的名字為Feluda，名字來自印度著名虛構偵探。

【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈 現行社交距離措施將延長一周【下一頁

檢測原理應用了CRISPR基因編輯技術。科學家們估計，這種檢測方法能在一小時內取得檢測結果，成本只需要500盧布（約52港幣）。 Feluda將會由印度塔塔集團負責生產費，這可能是全球首個上市的紙質新冠病毒檢測工具。

【新冠肺炎】連續出現源頭不明個案 專家憂演變第四波疫情【下一頁

根據外媒報道指，相關基因編輯技術非常精確，可以刪除並添加單個基因字母。研究人員指使用「Feluda」檢測試紙時，CRISPR技術會鎖定一組帶有新冠病毒特定基因的字母，令結果可清晰顯示於試紙上。如試紙出現兩條藍線，代表該人感染新冠病毒。如試紙出現一條藍綫，代表該人未有感染新冠病毒。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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