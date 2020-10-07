【特朗普確診】白宮：完成追踪 確診《紐時》記者：沒收到通知

▲ 白宮內部郵件顯示，當局已完成所有追踪工作，並實施強制戴口罩安排。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），白宮群組持續擴展，至今已有最少12人確診。白宮內部郵件顯示，當局已完成所有追踪工作，並實施強制戴口罩安排。疫情爆發初期，積極擔任華府抗疫工作的國家過敏症和傳染病研究所所長福西表示，白宮的疫情本來可以避免。

美國有線新聞網（CNN）報道，一封白宮內部電郵顯示，當局聲稱已完成所有與確診者有密切接觸的追踪工作（all contact tracing），又呼籲未獲通知，但懷疑自己曾與確診者接觸的員工，盡快跟白宮醫療官聯絡。

在特朗普經常出入的白宮西翼，將強制員工戴口罩，亦會增加隨即檢測次數，安排隔離等，以防止情況惡化。

CNN報道，《紐約時報》記者希林（Michael Shear）據報在跟白宮人員接觸後已確診新冠肺炎，但至今未有白宮人員聯絡他。

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特朗普身邊的幕僚相繼確診，包括高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）、白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、海岸防衛隊副司令雷伊（Charles Ray）等，至今累積最少12人確診，料感染群組將持續擴大。

在疫情爆發初期，主持抗疫工作的國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）說，白宮的疫情本來可以避免，又指白宮爆發疫情證明新型肺炎疫情絕非騙局。

部分確診人士早前出席活動時並無戴口罩，主張戴口罩預防感染的福奇，在大學與學生交流時，形容白宮每日愈來愈多人感染是不幸，又說全球有超過100萬人死於新型肺炎，美國有21萬人死亡，730萬人確診，敦促民眾遵守公共衛生指引。

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責任編輯：葉芷樺

