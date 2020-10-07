  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (三) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】白宮：完成追踪 確診《紐時》記者：沒收到通知

環球社會熱點 15:03 2020/10/07

分享：

白宮內部郵件顯示，當局已完成所有追踪工作，並實施強制戴口罩安排。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），白宮群組持續擴展，至今已有最少12人確診。白宮內部郵件顯示，當局已完成所有追踪工作，並實施強制戴口罩安排。疫情爆發初期，積極擔任華府抗疫工作的國家過敏症和傳染病研究所所長福西表示，白宮的疫情本來可以避免。

美國有線新聞網（CNN）報道，一封白宮內部電郵顯示，當局聲稱已完成所有與確診者有密切接觸的追踪工作（all contact tracing），又呼籲未獲通知，但懷疑自己曾與確診者接觸的員工，盡快跟白宮醫療官聯絡。

在特朗普經常出入的白宮西翼，將強制員工戴口罩，亦會增加隨即檢測次數，安排隔離等，以防止情況惡化。

CNN報道，《紐約時報》記者希林（Michael Shear）據報在跟白宮人員接觸後已確診新冠肺炎，但至今未有白宮人員聯絡他。

【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診【下一頁】

【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖【下一頁】

特朗普身邊的幕僚相繼確診，包括高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）、白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、海岸防衛隊副司令雷伊（Charles Ray）等，至今累積最少12人確診，料感染群組將持續擴大。

在疫情爆發初期，主持抗疫工作的國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）說，白宮的疫情本來可以避免，又指白宮爆發疫情證明新型肺炎疫情絕非騙局。

部分確診人士早前出席活動時並無戴口罩，主張戴口罩預防感染的福奇，在大學與學生交流時，形容白宮每日愈來愈多人感染是不幸，又說全球有超過100萬人死於新型肺炎，美國有21萬人死亡，730萬人確診，敦促民眾遵守公共衛生指引。

【美國大選】特朗普抱恙仍稱會出席辯論 惟拜登拒奉陪【下一頁】

【特朗普確診】白宮發布特朗普病情 7成美國人不信【下一頁】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
2020/10/06
【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火
2020/10/06
【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
2020/10/06
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱
今日
【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱
【美國大選】特朗普暫緩疫情紓困法案至大選後 拜登斥自私
今日
【美國大選】特朗普暫緩疫情紓困法案至大選後 拜登斥自私
疫情 大學 傳染病 特朗普 白宮 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】副總統辯論周四上演 聚焦4大議題

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 指大家須學習與病毒共處
【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 指大家須學習與病毒共處
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間15:00）
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
【英國疫情】確診計少1.6萬宗 因用Excel出錯
【英國疫情】確診計少1.6萬宗 因用Excel出錯
【移民澳洲】疫情拖累悉尼樓價 專家：恐較官方跌幅多一倍
【移民澳洲】疫情拖累悉尼樓價 專家：恐較官方跌幅多一倍