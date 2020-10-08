【美國大選】副總統辯論即將上演 聚焦4大議題

美國大選11月3日舉行，目前尚餘不足1個月，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗周三晚上（香港時間周四早上9時）舉行辯論，料不會重演首場總統辯論般的脫軌混戰。彭斯曾經作為華府抗疫小組領頭人，相信新冠肺炎疫情應對繼續會是辯論焦點，而大法官提名和經濟都料在交鋒議題之內。

【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火【下一頁】

【特朗普確診】彭斯與賀錦麗本周辯論 講台拉遠至12呎【下一頁】

有別於往年，今屆副總統辯論的受關注程度明顯增加，因為民主黨總統候選人拜登年邁，共和黨對手特朗普亦不年輕，且剛患過新冠肺炎，不論哪方當選，這名總統無法完成整個4年任期的風險較以往都要高，屆時便將要由副總統賀錦麗（Kamala Harris）或彭斯（Mike Pence）頂上，故此外界對他們份外留神。

新冠肺炎疫情

民主黨一直批評特朗普政府抗疫不力，經常錯誤淡化疫情，害了超過20萬美國人喪命，近期連特朗普本人也確診。

彭斯曾經獲任命為白宮抗疫小組的領頭人，對美國疫情大爆發也是責無旁貸，勢必成為賀錦麗的重點攻擊目標。彭斯料會以平衡抗疫和重啟經濟，作為抵擋的主要理據。

大法官提名

特朗普堅持大選前提名保守派的巴雷特出任最高法院大法官，倘若參議院能夠趕及在10月內表決通過，無疑會被視為共和黨的一次重大勝利。

民主黨反對特朗普的做法，主張在大選後由勝選一方提名大法官，而賀錦麗作為參議院司法委員會一員，自然更會盡力阻撓，並料在辯論上力斥彭斯一方有違「政治道德」。

【美國大選懶人包】拜登揚言再入世衛 候選人抗疫取態一覽【下一頁】

【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招【下一頁】

▲ 工作人員正在辯論場地架設隔板。

振興經濟

經濟從來都是美國選民十分關心的一環，特別是美國經濟遭到新冠肺炎疫情打擊而一落千丈。彭斯料會提醒選民，特朗普政府在疫情前的經濟成就，為己方陣營搶分，同時承諾連任後帶來迅速反彈，並攻擊拜登有意大幅加稅的政策。

賀錦麗很大機會把焦點放在當前的疫下經濟，強調數以百萬計美國人失業，以及特朗普最新在周二決定押後跟國會協商抗疫紓困方案，都勢成批評重點。

治安秩序

美國今年除了疫情，最大社會議題莫過於「黑人性命攸關」 （Black Lives Matter）運動，兩黨對此態度差異極大。拜登一方支持示威，以維護美國人權利和自由。

特朗普一方強調「法紀」（Law & Order），明確表明要止暴制亂，力撐執法人員，爭取到不少執法人員和尋求安穩的「沉默大多數」支持。

彭斯料會承接特朗普說法，批評賀錦麗和拜登未有譴責示威期間發生的暴力；賀錦麗則會以自身非裔和印裔的身份，訴說美國系統性的種族不公平待遇。

【美國大選懶人包】種族示威不斷 拜登力撐 特朗普要止暴制亂【下一頁】

【美國大選懶人包】特朗普外交打破慣例 拜登冀撥亂反正【下一頁】

【美國大選懶人包】槍械問題從未停 兩候選人怎看擁槍權？【下一頁】

【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨候選人觀點一覽【下一頁】

【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議成焦點【下一頁】

【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力【下一頁】

責任編輯：陳啟賢