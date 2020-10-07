  • 26°C
香港時間 : 20201008日 (四) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple Event│iPhone12以外還有甚麼？　蘋果發布會「邀請函」話你知

即市財經 18:06 2020/10/07

分享：

歷年來蘋果發布會的官方「邀請函」都藏有新產品的蛛絲馬跡，除了iPhone 12，這一次蘋果又有甚麼暗示？

iPhone 12預計將於下周登場，蘋果（美︰AAPL）今晨宣布，將於本港時間下周三（14日）凌晨一時，即美國時間10月13日舉行產品發布會，市場相信，新一代iPhone 12將正式登場。歷年來蘋果發布會的官方「邀請函」都藏有新產品的蛛絲馬跡，除了iPhone 12，這一次蘋果又有甚麼暗示？

搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

據早前外媒報道，預計4款iPhone 12的售價由介乎最便宜的649美元（約5000港元）至1399（約10800港元）不等。

iPhone 12固然是市場焦點，蘋果邀請函最外圍的深藍色波紋，可能指新iPhone 12將推「海軍藍」新色，迎似全新藍色的Apple Watch。另蘋果本次活動主題為「Hi， Speed」，強調「速度」，自然讓人想到iPhone 12可能擁有的 5G網速。

市傳新iPhone及其他可能出現的新產品，詳見圖

    點擊圖片放大
    +7
    +6

從圖像來看，蘋果logo四周是一圈圈的波紋，不少人認為等於「聲波」，暗示新產品或許與「音樂」元素有關。由於蘋果早前將非自家品牌的耳機下架，更令人相信蘋果可能推出全新的AirPods無線耳機。

蘋果下架非自家品牌耳機喇叭，詳情【下一頁】

若透過iPhone、iPad查看蘋果邀請函頁面更會觸發AR彩蛋，細心聆聽背景音樂，皆與Siri設計十分相似，或暗示可能會有全新的智慧音箱HomePod。市傳蘋果會推出頭戴式耳機AirPods Studio，擁有頂級音質與主動降噪技術，而HomePods則將發表體積更小、價格較親民的平價版本。

由於蘋果邀請函正中間蘋果的Logo被圓形框起，與曾在iOS 13中被發現的AirTags近似，不排除是一款結合U1超寬頻晶片的藍牙定位追蹤器，若遺失、找不到時，可透過iOS的「Find My」進行追蹤。

歷來蘋果官方邀請函都別具心思，看圖便知

    點擊圖片放大
    +3
    +2

傳中國版iPhone不支援5G，可看【下一頁】

究竟蘋果下周會推出哪些新產品，與市場估計的有何差異，則要留侍下周揭盅。

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone Apple 5G 設計 Apple Watch AirPods iPad iOS
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】卓越商企服務6989孖展516億超購160倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989孖展516億超購160倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【美股期貨】美股期貨續上　道指期貨升百點 納指期貨漲0.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續上　道指期貨升百點 納指期貨漲0.6%（不斷更新）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】