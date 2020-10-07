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Apple Event│iPhone以外還有甚麼？　蘋果發布會「邀請函」話你知

即市財經 14:33 2020/10/07

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歷年來蘋果發布會的官方「邀請函」都藏有新產品的蛛絲馬跡，除了iPhone 12，這一次蘋果又有甚麼暗示？

iPhone 12預計將於下周登場，蘋果（美︰AAPL）今晨宣布，將於本港時間下周三（14日）凌晨一時，即美國時間10月13日舉行產品發布會，市場相信，新一代iPhone 12將正式登場。歷年來蘋果發布會的官方「邀請函」都藏有新產品的蛛絲馬跡，除了iPhone 12，這一次蘋果又有甚麼暗示？

搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

據早前外媒報道，預計4款iPhone 12的售價由介乎最便宜的649美元（約5000港元）至1399（約10800港元）不等。

iPhone 12固然是市場焦點，蘋果邀請函最外圍的深藍色波紋，可能指新iPhone 12將推「海軍藍」新色，迎似全新藍色的Apple Watch。另蘋果本次活動主題為「Hi， Speed」，強調「速度」，自然讓人想到iPhone 12可能擁有的 5G網速。

市傳新iPhone及其他可能出現的新產品，詳見圖

    點擊圖片放大
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從圖像來看，蘋果logo四周是一圈圈的波紋，不少人認為等於「聲波」，暗示新產品或許與「音樂」元素有關。由於蘋果早前將非自家品牌的耳機下架，更令人相信蘋果可能推出全新的AirPods無線耳機。

蘋果下架非自家品牌耳機喇叭，詳情【下一頁】

若透過iPhone、iPad查看蘋果邀請函頁面更會觸發AR彩蛋，細心聆聽背景音樂，皆與Siri設計十分相似，或暗示可能會有全新的智慧音箱HomePod。市傳蘋果會推出頭戴式耳機AirPods Studio，擁有頂級音質與主動降噪技術，而HomePods則將發表體積更小、價格較親民的平價版本。

由於蘋果邀請函正中間蘋果的Logo被圓形框起，與曾在iOS 13中被發現的AirTags近似，不排除是一款結合U1超寬頻晶片的藍牙定位追蹤器，若遺失、找不到時，可透過iOS的「Find My」進行追蹤。

歷來蘋果官方邀請函都別具心思，看圖便知

    點擊圖片放大
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傳中國版iPhone不支援5G，可看【下一頁】

究竟蘋果下周會推出哪些新產品，與市場估計的有何差異，則要留侍下周揭盅。

 

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編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone Apple 5G 設計 Apple Watch AirPods iPad iOS
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