【6G】5G仍在普及　電訊商戰場持續蔓延　環球積極籌備6G技術

▲ 市場研究機構IDC亞太區副研究總監Bill Rojas表示，5G服務剛商用，要普及則至少需要2至3年時間。

本地5G服務今年4月才正式推出，支援5G的智能電話亦陸續面世。市場研究機構IDC亞太區副研究總監Bill Rojas表示，5G服務剛商用，要普及則至少需要2至3年時間。「南韓是首個實現5G商用的國家，其次如中國、日本、澳洲、台灣、香港等地陸續推出，但考慮到用戶體驗因素，網絡營辦商或要2至3年才做到6成或以上覆蓋率。」

其次，5G流動裝置覆蓋率亦是關鍵所在。「覆蓋率取決於幾大因素：2020至2021年間，只支援sub-6 GHz制式的電話，尤其是中檔電話的成本；以及mmWave（毫米波）加上sub-6 GHz的高檔電話成本。」中國則已擁有中檔的5G sub-6 GHz電話，其他市場如南韓、美國、日本香港以及俄羅斯等地亦已陸續推出支援5G毫米波電話。「IDC預測，2024年亞太區除日本的市場中，將有12億5G用戶。」

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6G技術網速達1TB

從2G到3G、4G及現時的5G，網絡技術飛躍式發展，不少公司亦已在研發6G技術。今年3月芬蘭舉辦6G峰會，發布的《6G無線智能無處不在的關鍵驅動與研究挑戰》指出，6G技術是5G速度的10至100倍，網速可達每秒1TB，即5G下載一部1GB高清影片要3秒，6G則可以1秒同時下載10部同等影片。而5G的時延為0.1毫秒，僅是5G的十分一。

▲ 市場研究機構IDC亞太區副研究總監Bill Rojas表示，預計2030年6G將會推出，每代制式動輒需要10多年時間研究，包括制定業界國際標準以及學術基礎。（受訪者提供圖片）

環球各國已積極部署，南韓三星早前發表6G白皮書稱，2028年將完成首批6G網絡部署，LG亦在年初宣布建立6G研究室，預計2021年制定6G標準。日本於4月亦發表，將確立6G為主要技術的戰略目標，日本電信商NTT DCOMO更期望於2030年啟動6G商用。

中國於去年11月成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組。華為創辦人任正非亦表示，公司研發6G技術已有3至5年，未來會不惜投資，繼續保持華為在6G技術的全球領導地位。

每代技術需時10年準備

歐洲方面，據報Nokia早於2018年便與芬蘭奧盧大學、芬蘭國家技術研究中心等合作「6 Genesis─支援6G的無線智慧社會與生態系統」項目。去年10月，奧盧大學就發表第一份6G白皮書，今年芬蘭更計劃與南韓合作，共同研發6G技術。Bill預計，6G技術會在2030年後推出，現時宣布研發方向不算早。

每代制式平均要10年時間準備商用，以制定國際標準，及推出需要的無線電及半導體電子產品，此前更需要5至10年完成相關裝置、算式及物料的學術研究。

Bill特別指出，未來6G技術將需要用到Terahertz（太赫茲）及sub-Terahertz（即100至1000 GHz）的頻率。「預期6G應用包括AI、XR，即擴增實境、虛擬實境及混合實境，邊緣運算（Edge Computing）等，而產業鏈方面，亦要開發能支援太赫茲所需的，極高頻通訊器材才能配合6G發展。」

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記者：李彥煒