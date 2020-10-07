【億萬富豪】香港億萬富豪減至65人　全球億萬富豪財富不跌反升

瑞銀及羅兵咸永道公布《2020年瑞銀/羅兵咸永道億萬富豪報告》，報告分析全球43個地區超過2000名身家超過十億美元的億萬富豪，發現截至七月底，受惠今年股市V彈，億萬富豪總財富達10.2萬億美元，高於2017年8.9萬億美元的上一次峰值。

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瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲指，億萬富豪的行業分布出現兩極化趨勢，從事科技、健康護理等創新及顛覆性行業的億萬富豪數目，以及其控制的總財富也有明顯增長。由2009年計起至今年七月，從事科技、健康護理行業的億萬富豪總財富增長達565.7%及548%，至於從事工業、房地產及零售行業的總財富增長只有376.9%、342.5%及300.1%。

以地區分布劃分，中國億萬富豪財富增長冠絕全球，截至2020年7月中國內地億萬富豪數目達415人，高於2018年時的325人，總財富也由2018年的9824億美元大增至16809億美元，當中以來自健康護理、原材料及娛樂、媒體行業的財富增長最快。

至於香港億萬富豪數目則由2018年的71位減至今年7月的65位，惟期內總財富金額由3198億美元增至3561億美元。盧彩雲解釋這是關係到香港富豪主要從事工業、房地產等傳統行業。