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【移民澳洲】政府擬撥1.7億 吸港商、專才移居澳洲

環球經濟金融 14:34 2020/10/07

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澳洲政府早前更宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲政府公布財政預算案，其中會分兩年撥款共近3,000萬澳元（約1.65億港元）設立專責委員會，以研究如何吸引香港出口企業和專才等搬到澳洲。

澳洲SBS電視台報道指，澳洲政府周二公布2020至2021年度財政預算案，擬設立「全球商業及人才吸引專責組」（Global Business and Talent Attraction Taskforce）。今個財政年度會先撥出1,350萬澳元、下個年度再撥1,630萬澳元，會歸入「創職位」計劃（JobMaker）的內政部開支。

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澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，成立「全球商業及人才吸引專責組」，是用作研究如何吸引海外企業及專才，包括香港，並研究全球人才及商業創新與投資計劃。

措施希望能助澳洲，在疫情後令經濟復甦並增加職位，在增加職位方面，會專注在三大產業：先進製造業、金融服務業（包括金融科技）及衛生業。

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責任編輯：林嘉莉

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