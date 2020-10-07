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【TikTok】報告指TikTok深受美國青少年喜愛　受歡迎度超越Instagram　僅次Snapchat

環球政經 14:59 2020/10/07

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TikTok遭美國總統特朗普（Donald Trump）封殺之際，本周二（7日）金融服務公司Piper Sandler發報告指，TikTok在美國受到青少年的廣泛歡迎，今年第三季度已經超過Instagram，成為美國青少年第二喜愛的社交應用程式（APP），排名僅次於Snapchat。

根據報告數據，有34％的青少年視Snapchat為他們最喜歡的社交APP，29％青少年的選擇TikTok，Facebook（FB）旗下的的Instagram則獲得25%青少年的支持。不過報告亦指，在實際使用層面上，Instagram的參與度仍然排名第一，為84％，其次是Snapchat的80％和TikTok的69％。

報告還指出，TikTok在美國年輕用戶中愈發受歡迎，市場份額不斷攀升。這類用戶通常是廣告投放的主要針對人群，而廣告收入則是社交APP的主要收入來源。

【TikTok】TikTok究竟幾值錢？【 下一頁 】

TikTok風波幾時完？【 下一頁 】

此前美國總統特朗普曾以數據安全為由，發布TikTok禁令，並要求其中國母企字節跳動於11月12日前出售TikTok，若到時仍未能達成協議，將會關閉美國TikTok業務。惟消息指，交易現時仍在談判階段，在加上特朗普正忙於大選，交易限期仍有機會押後。

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編輯：李勝男

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