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【新興行業】信和夥拍本地設計公司　培育青年投身動態影像設計

商業 14:34 2020/10/07

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鑑於設計行業不再局限於平面設計，市場上對於新興行業如動態影像設計的需求上升，信和集團與本地動態影像設計公司eMotionLAB合作，打造為年輕人而設、為期6個月的「Feel the Motion」計劃。信和集團指，希望能為有志於動態影像設計行業發展的人才，提供學習及進修的機會。

【畢業搵工】測量行業渴才　畢業生就業近百分百

今年，信和集團希望助力推動本地動態影像設計發展。信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，商場發展日益多元化， 除了是購物場所，同時也是休閒、娛樂的地方，所以為了提升顧客的購物體驗，商場設計善用了大型電子銀幕來展示藝術氛圍。因此相信「Feel the Motion」計劃能夠令有天分的年青加入動態影像設計的行列，並為社區帶來更多動力。

信和集團助行業新血升級轉型

「Feel the Motion」結合專業指導及實踐項目，計劃主要分為兩大項目「大師講座」及「創意教學工作坊」，當中涵蓋業界專家分享、專業指導及實踐項目機會。信和集團希望透過計劃增加行業初哥及公眾對動態影像設計的了解，啓發大家在藝術、設計、科技3大領域的潛能，期望為業界注入新血。參加者有機會參與動態影像製作項目，此外，成功獲選學員除可獲全額資助修讀上述課程，更可獲得進修資助金港幣$5,000，及有機會參與「實踐項目」，學員可以個人或團體名義參加實踐項目，並平分最多港幣$120,000獎金。

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責任編輯：蘇穎琪

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