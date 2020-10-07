【美國大選】特朗普暫緩疫情紓困法案至大選後 拜登斥自私

▲ 特朗普表示暫時終止關於疫情紓困法案的談判，至大選後才會重啟。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，總統特朗普（Donald Trump）亦在上周確診。民主、共和兩黨一直未能就疫情紓困法案的金額達成共識，確診後尚未痊癒的特朗普表示暫時終止相關談判，只會待大選結束後才會重啟談判。

英國廣播公司報道（BBC），特朗普預計自己會在11月3日的總統大選中勝出，故希望在大選後才通過議案；消息傳出後，美國股市一度急挫。

民主黨候選人拜登（Joe Biden）斥對手特朗普暫停談判的行為自私，等同背棄美國人民（turned his back） ：

若你失業，公司倒閉，孩子的學校關閉，若你能看到社區裡在裁員，特朗普今天的決定反映，這些對他來說，沒有一項是重要的。 （if you are out of work, if your business is closed, if your child's school is shut down, if you are seeing layoffs in your community, Donald Trump decided today that none of that - none of it - matters to him.)

【美國大選】特朗普抱恙仍稱會出席辯論 惟拜登拒奉陪【下一頁】

【美國大選】確診參議員為保大法官提名通過 揚言著太空衣也要投票【下一頁】

特朗普表示：

瘋狂的佩洛西和極端左派民主黨人只是在玩弄急切需求的紓困方案。他們只想處理民主黨在其州分和城市的失敗和高犯罪率。他們不曾幫過工人，也永遠不會。 （Crazy Nancy Pelosi and the Radical Left Democrats were just playing 'games' with the desperately needed Workers Stimulus Payments. They just wanted to take care of Democrat failed, high crime, Cities and States. They were never in it to help the workers, and they never will be!）

眾議院院長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）自7月起，一直與財長姆欽（Steven Mnuchin）磋商，但一直未能就金額達成共識。

BBC分析指，特朗普的決定與共和黨人反對支出會造成達成大量赤字的立場一致，但此舉有點冒險。分析認為，若特朗普通過紓困法案，救民於水深火熱，更能說服選民，他是未來四年復甦美國經濟的最佳選擇。

【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診【下一頁】

【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖【下一頁】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：葉芷樺

