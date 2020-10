【美國大選】特朗普暫緩疫情紓困法案至大選後 拜登斥自私

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,總統特朗普(Donald Trump)亦在上周確診。民主、共和兩黨一直未能就疫情紓困法案的金額達成共識,確診後尚未痊癒的特朗普表示暫時終止相關談判,只會待大選結束後才會重啟談判。

英國廣播公司報道(BBC),特朗普預計自己會在11月3日的總統大選中勝出,故希望在大選後才通過議案;消息傳出後,美國股市一度急挫。

民主黨候選人拜登(Joe Biden)斥對手特朗普暫停談判的行為自私,等同背棄美國人民(turned his back) :

若你失業,公司倒閉,孩子的學校關閉,若你能看到社區裡在裁員,特朗普今天的決定反映,這些對他來說,沒有一項是重要的。

(if you are out of work, if your business is closed, if your child's school is shut down, if you are seeing layoffs in your community, Donald Trump decided today that none of that - none of it - matters to him.)