【摩笛吹奏】大摩上調目標價籲增持 新意網午後炒上逾6%

本港數據中心營運商新意網(01686)除獲大摩維持增持評級，目標價更由6.6元上調近兩成至7.7元。新意網午後升幅擴大，至1時半大升6.5%報6.86元。

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大摩指出，新意網在多個正面因素帶動下，本年度業績表現料強勁，同時，將軍澳數據中心項目之容量，料較該行預期高出一半。

大摩又指，本港優質數據中心供應有限，利好新意網定價能力，配合強勁需求，將推動集團EBITDA的高增長。

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