【環球經濟】大摩：全球經濟仍處V型反彈軌道　未來走勢看兩大關鍵

▲ 摩根士丹利指，企業近月積極去庫存，回補庫存或為環球經濟復甦帶來額外的推動力。

環球疫情仍然反覆，但摩根士丹利認為，高頻率數據（high frequency data）持續反映經濟正處於V型反彈軌道，但環球經濟未來數月仍面對兩大風險：（1）美國財政政策的不明朗；（2）新增確診數目上升增加潛在「封關」的可能。

大摩指，環球貿易及製造業正在強勁反彈，零售銷售在主要發達國家已超越疫情前的水平，未來數月該行正密切注視疫情情況及美國財政政策前景，預期經濟數據經歷近月的急速反彈後，升勢將會緩和，但預期經濟活動不會出現按季下跌的趨勢，預期今年第四季全球經濟會回復至疫情前水平，發達國家經濟則要到明年第三季才完全復甦。

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美國財政刺激方案仍在談判中，大摩預期，11月美國大選前難再有新一輪刺激經濟措施推出，但強勁的收入及家庭儲蓄緩衝應可助經濟步入正軌。美國的財政政策規模料取決於選舉結果，若統一的政府較大可能出現一個大規模的刺激方案，分裂政府則相反。

特朗普確診後，市場更憂慮冬季來臨時的疫情變化，估計決層官員較傾向推出針對性的措施去限制社交距制，治療及疫苗或能減低傳染機會。若有關措施失效，決層官員或會推出更嚴格的政策。

環球採購經理指數（PMI）6月回復擴張，美國、英國及歐元區的零售銷售已超越疫情前水平。基於企業近月積極去庫存，回補庫存或為經濟復甦帶來額外的推動力。

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編輯：陳韻妍