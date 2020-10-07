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【涉抄日GAME】《原神》擊敗騰訊《絕地求生》成全球第二賺錢GAME　首周全球收入4.65億

即市財經 13:35 2020/10/07

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涉嫌抄襲任天堂GAME的《原神》屠榜，首周全球收入超越《絕地求生》。

來自中國遊戲發行商米哈遊的遊戲《原神》近期頻繁登上社交網站熱搜話題榜，更被市場指涉嫌抄襲任天堂旗下熱門遊戲《薩爾達傳說：荒野之息》。調查機構Sensor Tower數據指，《原神》於9月28日全球推出，《原神》僅面市一周，在App Store和Google Play錄得總營收6,000萬美元（約4.65億港元），超越騰訊 （00700） 的《絕地求生》（收入為5,600萬美元），直逼排第一的《王者榮耀》（6,400萬美元），挑戰王者地位。

《原神》大熱，但也是非纏身，除了電腦版被爆竊取玩家隱私資料外，有玩家指出，其畫風、世界架構、戰鬥分鏡等，與任天堂旗下熱門遊戲《薩爾達傳說：荒野之息》十分相似，有抄襲的嫌疑。有趣的是，任天堂遊戲《薩爾達》一早在中國遞交遊戲審核申請，至今仍未獲批，現時卻要提防《原神》反攻Switch版。

《原神》同《薩爾達》有幾似？看圖便知

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據悉，開放世界動作 RPG《原神》支持多個版本，包括PlayStation4、PC、iOS及Android 版本，NS（Nintendo Switch）版本正在開發中。遊戲的日系3D畫面風格、開放世界建構方面為玩家津津樂道。

任天堂可望成為遊戲界Tesla？詳情看【下一頁】

研究機構AppAnnie近日在官網Twitter上表示，《原神》在全球範圍發布後的4天內，單計移動版，下載量已超過1700萬次。

外媒ING引述分析師表示，料《原神》首周收入超過5000萬美元，收入主要來自中國、日本及美國。移動版在發佈前有2000萬個預先註冊玩家，當中500萬來自中國以外的地區。報道又指，《原神》在海外地區獲得廣泛討論。

騰訊購射擊遊戲迎戰，詳看【下一頁】

騰訊最新報價531.5元，微升0.76%，成交34.6億元。

 

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編輯：陳華

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