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【BNO移民】約翰遜擬推95%按揭 助年輕人首次置業

環球經濟金融 13:08 2020/10/07

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英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國樓市成為港人關注議題。英國首相約翰遜宣布，為協助年輕人置業，有意為首次置業人士提供95% 按揭。不過，有專家則認為，約翰遜的政策對年輕人而言具高風險。

約翰遜（Boris Johnson）在保守黨會議上指，保守黨需要拯救樓市，協助不能負擔樓價的年輕人置業。

英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽 【下一頁】

英國裁員潮？巨企頻炒人 Burger King料解僱千六人 【下一頁】

約翰遜提出為首次置業人士提供95% 按揭的計劃，揚言把「租樓一代」變為「買樓一代」，但未有透露計劃詳情。

約翰遜指，若計劃落實，料有200萬人受惠，更令英國錄得自80年代以來自住業主的最大增長。

英國廣播公司（BBC）經濟部編輯伊斯蘭（Faisal Islam）估計，此計劃或需耗資數以百億計英鎊。

疫情拖累悉尼樓價 專家：恐較官方跌幅多一倍 【下一頁】

英國《太陽報》引述英國著名房地產報價公司realmoving行政總裁Rob Hougton指，高額按揭可能會帶來風險。他指，對於那些已作多年存款的人士而言，這是一個好消息，使他們能夠邁向上車第一步，但他敦促年輕人應謹慎行事，先考慮風險，並三思而後行。

為推動英國樓市，約翰遜政府早於7月宣布印花稅寬免至明年3月，首次置業人士購買50萬英鎊（約509萬港元）或以下物業時，毋須支付印花稅。

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責任編輯：林嘉莉

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