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【撐特朗普、散播陰謀論】Facebook 宣布封殺「QAnon」群組及專頁

科技 12:49 2020/10/07

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Facebook日前加大了對旗下平台上有關撐特朗普、散播陰謀論的「QAnon」（匿名者Q）相關專頁、群組及Instagram賬戶的封殺。

距離美國總統大選不足一個月，Facebook日前加大了對旗下平台上有關撐特朗普、散播陰謀論的「QAnon」（匿名者Q）相關專頁、群組及Instagram賬戶的封殺。

QAnon（匿名者Q）透過社交網絡包括Facebook、Reddit、Twitter等發布各種陰謀論，其支持者亦一直不斷出現在特朗普的造勢大會，介入主流政壇。

事實上Facebook在今年8月曾經宣布，將進一步刪除那些包含涉及潛在暴力的討論的匿名者Q專頁及群組。而今次新政策就全面禁止在平台上，任何專門傳播匿名者Q的專頁及群組，以及聚焦於匿名者Q內容的Instagram賬號。

【特朗普確診】Facebook、Twitter用戶紛紛詛咒　官方警告刪文

【抨擊Netflix紀錄片】Facebook長文駁斥The Social Dilemma觀點　討論7大重點「Gets Wrong」

Facebook指出，當局一直在用戶舉報後才採取行動，但現時決定主動介入，以刪除宣揚暴力或對目前世界災害作出不實形容的內容等。

【Facebook新工具】IG、FB、Messenger跨應用工具　「Accounts Center」測試中

責任編輯：張寶燕

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