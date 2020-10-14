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【新股IPO】卓越商企服務6989傳上限定價10.68元　下周一掛牌

即市財經 10:23 2020/10/14

分享：

卓越商企服務預期10月19日掛牌。

卓越商企服務 （新上市編號：06989） 周一（12日）截止招股，外電報道指，卓越商企服務擬上限定價10.68元，集資32.04億元。綜合券商數據顯示，卓越商企服務孖展錄741.4億元，超購逾230倍。輝立借出192億元、耀才借出182億元、信誠62億元、富途借出53.6億元、英皇證券借出45.6億元。市場消息指，國際配售認購倍數錄得約數倍。

卓越商企服務招股資料：

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卓越商企服務將於下周一（12日）截止招股，預期19日掛牌。卓越商企服務計劃發行3億股，當中10%在港公開發行，集資額27.9億元至32億元，招股價每股9.3元至10.68元，一手1000股入場費約1.08萬元。

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強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

記者：謝卓榮

香港股票 卓越商企服務（06989） 集資 孖展 IPO
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