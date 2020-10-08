【新股IPO】合景悠活通過上市聆訊　合景泰富股東每2股獲派1股合景悠活

▲ 合景悠活分拆傳集資31億元 合景泰富股東每2股獲派1股合景悠活

合景泰富 （01813） 分拆物管業務「合景悠活」有新進展，市場消息指，合景悠活通過上市聆訊。合景泰富周三已公布分拆合景悠活優先發售保證配額、有條件分派的準則，合資格合景泰富股東每持有45股股份，可得1股合景悠活預留股份。有條件分派方面，合資格合景泰富股東持有2股股份可獲派發1股合景悠活。

外電引述消息指，合景悠活本周闖關上市聆訊，尋求在聯交所主板獨立上市，預計將籌資3億至4億美元。

合景泰富早前公布，釐定有條件分派及保證配額的記錄日期為10月9日（星期五），同日會暫停辦理股份過戶登記手續。

合景泰富6月已向聯交所申請分拆合景悠活主板上市。

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記者：麥德銘