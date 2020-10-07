【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱

新型冠狀病毒疫情肆虐，環球疫情持續反彈，惟封城代價太大，多國領袖對再封城都十分抗拒，進退維谷之際，有科學家提倡以群體免疫方式應對。他們認為應讓身體強健的年輕人恢復正常活動，在低風險人群中建立群體免疫，集中精力保護抵抗力低的老弱人士。

【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診【下一頁】

【美國大選】特朗普抱恙仍稱會出席辯論 惟拜登拒奉陪【下一頁】

來自英國牛津大學（Oxford University）、哈佛大學（Harvard University）、史丹福大學（Stanford University）等多間知名學府的科學家，共同發表《大巴靈頓聲明》（the Great Barrington declaration），提出任由年輕人染疫的群體免疫計劃。

他們認為不少政府似乎打算維持封城或其他防疫措施，直至疫苗面世，但這些措施會帶來公共衛生災難。這些科學家指出，這會打亂正常醫療服務，危害民眾精神健康，低下階層受到的衝擊尤其大，應馬上讓最不怕受感染的人回復生活正常，只保護老弱。

激進的倡議引來部分醫學界人士強烈反彈，哈佛大學傳染病學教授漢納格（William Hanage）指，聲明正確指出疫情間接破壞，但提出的解決方法，卻是提高其直接破壞。

【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖【下一頁】

【美國疫情】華府高官晤醫生 疑討論群體免疫【下一頁】

漢納格及同僚曾指出，30多歲新冠病毒患者的死亡率已高於流感，往後隨年紀增長，危險性幾何倍數增加，意味有大堆「老弱」需要受保護；另一方面，任由疫情在年輕又健康的人群中廣傳，可能造成長期醫療問題，目前已有部分年輕患者要承受新冠肺炎後遺症苦楚。

責任編輯：林建忠

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動